مفاجأة صادمة .. غرق ميكروباص معدية أبو غالب: السائق اتخانق ونسي يشد الفرامل

انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته أن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية ابو غالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.
وانتشلت الأوناش ميكروباص حادث معدية ابو غالب بمنشاة القناطر بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليا عن 11 فتاة ما زالت مفقودات أسفل المياه.
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