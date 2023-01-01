مفاجأة صادمة .. غرق ميكروباص معدية أبو غالب: السائق اتخانق ونسي يشد الفرامل



حادث معدية ابو غالب حادث معدية ابو غالب



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية ابو غالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.



وانتشلت الأوناش ميكروباص حادث معدية ابو غالب بمنشاة القناطر بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليا عن 11 فتاة ما زالت مفقودات أسفل المياه.

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انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته أن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.ونجحت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بمعاونة الصيادين في انتشال جثامين 5 فتيات حتى الآن، بينما يتم البحث عن 11 مفقودة في محيط الحادث.وأوضحت التحريات أن أعمار الفتيات تتراوح من 17 إلى 20 عاما، وجميعهن من عمالة المزارع.وسقطت صباح اليوم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ويجرى التنسيق مع أمن الجيزة لإكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى.