مفاجأة سارة: كليات تقبل من 50% في المرحلة الثالثة



تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10//9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2024• العدد المقدر لطلاب هذه المرحلةالشعبة الحد الأدنى العددالشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 100561الشعبة الأدبية 20976الإجمالي 121537• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم• - المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية• - المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر• - المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث• - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط• - كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس• - كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان• - كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج• - كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث• - كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان• - كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد• المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير• - المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث• - كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية• - كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية• - كلية تربية رياضية بنات الزقازيق• - كلية تربية رياضية بنات السويس• - كلية تربية رياضية بنات العريش• - كلية تربية رياضية بنات المنصورة• - كلية تربية رياضية بنات المنيا• - كلية تربية رياضية بنات بني سويف• - كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي• - كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة• - كلية تربية رياضية بنات بور سعيد• - كلية تربية رياضية بنات سوهاج• - كلية تربية رياضية بنات طنطا• - كلية تربية رياضية بنات أسوان• - كلية تربية رياضية بنات بنها• - كلية تربية العريش رياضة• - المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس• - المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط