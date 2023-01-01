مفاجأة حول هوية سائق التريلا الهارب من حادث الدائري



حادث الدائري حادث الدائري

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالهرم عن مفاجآت في حادث الطريق الدائري بنزلة ميدان الرماية الذي أسفر عن تهشم أكثر من 20 سيارة وإصابة 24 مواطن.

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وتبين من التحقيقات التي استمرت أكثر من 5 ساعات أن السيارة النقل التريلا التي أطاحت بالسيارات المنكوبة تم التوصل لمالكها من خلال أرقام اللوحات المعدنية وتم استدعاءه ليقر أن السيارة يعمل عليها سائق لنقل الحمولات.وأضافت التحقيقات أن السائق قائد السيارة المتسببة في الحادث فر هاربا فور رؤيته المشاهد التي أحدثها بازاحته لعشرات السيارات وتعالي صرخات مستقليها.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية السائق الهارب وقررت ضبطه وإحضاره فور تحديد هويته.واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان والناجين من حادث تصادم عشرات السيارات أعلى الطريق الدائري بنزلة ميدان الرماية لرواية تفاصيل الحادث.وقال أحد الناجين سائق ميكروباص إنه توقف بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة ميدان الرماية بسبب حادث تصادم بين سيارتين نقل إضافة لعشرات السيارات الأجرة والملاكي التي توقفت بسبب تصادم السيارتين حتى فوجئوا بصوت تحطم قوي يأتي من الخلف فشاهدوا سيارة نقل "تريلا" محملة بحملة ثقيلة تزيح وتطيح بكافة السيارات المتوقفة فقفز تاركا سيارته الميكروباص قبل دهس التريلا لها ناجيا بحياته من مصير مؤلم.واضاف الناج ان سيارة نقل اخرى متوقفة هي كانت الطريقة الوحيدة لـ "صد" لاجبار "التريلا" على التوقف وعدم دهس باقي السيارات بعدما ارتطمت بها وتوقفت وسط صرخات قائدي وركاب السيارات المهشمة حيث حولت "التريلا" عدد كبير من السيارات الى قطع من الخردة لشدة التصادم.واستطرد شاهد العيان قائلا إن سائق "التريلا" فور مشاهدته ما اقترفه قفز من كابينة سيارته وفر هاربا مستغلا انشغال المتواجدين في محاولة نجدة المصابين وإخراجهم من وسط حديد السيارات المنكوبة حيث أن بعض المصابين كانت حالتهم خطرة بسبب حالة سياراتهم التي أخرجوهم منها بأعجوبة بمعاونة قوات الانقاذ البري التي استعانت بـ"صواريخ كهربا" و "قطاعات حديد" لفتح أبواب ونوافذ السيارات وانقاذ من بداخلها.أمرت النيابة العامة بالهرم حبس سائقي سيارتين نقل "تريلا" تسببا في حادث الطريق الدائري وتهشيم عشرات السيارات واصابة 24 مواطن 4 ايام على ذمة التحقيقات كما قررت عرضهما على الطب الشرعي صباح اليوم الخميس لاجراء تحليل مخدرات لهما لبيان مدى تعاطيهما مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.وانتقل فريق من نيابة الهرم الى موقع الحادث لإجراء المعاينة وفريق آخر الى المستشفيات التي نقل اليها المصابين ممن تسمح حالتهم لسماع اقوالهم حول الحادث، واصدرت النيابة عدة قرارات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة حيث قررت تفريغ الكاميرات المتواجدة على الطريق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته، وكيفية حدوثه.وكشفت التحريات الأوليّة في واقعة تصادم أكثر من 20 سيارة أعلى الطريق الدائري، أن الحادث كان مركبًا وحدث على مرتين في نفس الموقع.وأوضحت التحريات أن سيارتين نقل، إحداهما محملة بمواد بناء "رمال"، اصطدمتا ببعضهما البعض ما أدى إلى توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلا ذلك تصادم سيارة نقل أخرى، والتي دهست السيارات المتوقفة، ما أدى إلى تفاقم الحادث.دفعت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، بأوناش لرفع حطام حادث الطريق الدائري، الذي وقع في ساعات الصباح الأولى اليوم في الجيزة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري، في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.