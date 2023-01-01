مفاجأة| جورج كلوني يعلن اعتزاله التمثيل: صفقة بمليار دولار تُنهي مسيرة «الوسيم»

طوال تاريخه في هوليوود كان جورج كلوني محطمًا للقلوب، «جان» بمعنى الكلمة، بطلًا تعشقه الفتيات، إلا أنه يرى أن كل هذا انتهى وقته، ولم يصبح هو «ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات» ليقرر الاعتزال، فهل توافقينه الرأي؟
وأعلن النجم الأمريكي جورج كلوني عدم حاجته للتمثيل مجددًا، في حوار لصحيفة «صنداي تايمز»، موضحًا أنه ليس بحاجة إلى المال.
بيْع شركته ساعده في اتخاذ القرار
وقال في الحوار، كما نقلت «روسيا اليوم»: «لقد مثلت أدوارًا كثيرة نسبيًا في السينما، وبلغت من العمر 56 عامًا، ولم أعد ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!