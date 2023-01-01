

مفاجأة| جورج كلوني يعلن اعتزاله التمثيل: صفقة بمليار دولار تُنهي مسيرة «الوسيم» مفاجأة| جورج كلوني يعلن اعتزاله التمثيل: صفقة بمليار دولار تُنهي مسيرة «الوسيم»

طوال تاريخه في هوليوود كان جورج كلوني محطمًا للقلوب، «جان» بمعنى الكلمة، بطلًا تعشقه الفتيات، إلا أنه يرى أن كل هذا انتهى وقته، ولم يصبح هو «ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات» ليقرر الاعتزال، فهل توافقينه الرأي؟



وأعلن النجم الأمريكي جورج كلوني عدم حاجته للتمثيل مجددًا، في حوار لصحيفة «صنداي تايمز»، موضحًا أنه ليس بحاجة إلى المال.



بيْع شركته ساعده في اتخاذ القرار

وقال في الحوار، كما نقلت «روسيا اليوم»: «لقد مثلت أدوارًا كثيرة نسبيًا في السينما، وبلغت من العمر 56 عامًا، ولم أعد ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات».

قد يعجبك أيضا...

وأضاف: «مارست العمل السينمائي لكي أتمكن من تسديد الفواتير المختلفة، وبعد بيع شركتي المصنعة لـ التكيلا بمبلغ مليار دولار، لم أعد بحاجة إلى المال».وكان الممثل قد باع هو وشركاؤه شركتهم «كاساميجوس»، المنتجة لشراب التكيلا الكحولي، بمبلغ مليار دولار.ورغم إعلانه ذلك فإنه لم يستبعد مشاركته مستقبلًا في «المشاريع التي قد تثير اهتمامي».‬‎