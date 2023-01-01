مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي: مرشح لخلافة علي معلول .. فيديو

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صورة الخبر: علي معلول
علي معلول

كشف الكابتن محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن استمرار اللاعب علي معلول مع الأهلي، وقال إن هناك عمليات بحث عن لاعب يشغل الجانب الأيسر بالنادي الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن التفاوض مع اللاعب التونسي على العابدي، ظهير فريق كان الفرنسي، لكي يكون بديلا على معلول.

وأوضح أن على معلول مستمر مع النادي الأهلي بعد جلسة بين اللاعب ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وأن معلول سيقوم بالتوقيع على العقد بناء على مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.

أكد محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سارة لجماهير الأهلي، قبل لقاء مازيمبي، وقال إن الحارس محمد الشناوي واللاعب إمام عاشور وحسين الشحات شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المنافسة ستكون قوية بين محمد الشناوي حارس الأهلي، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، وأن الاختيار سيكون بناء على موافقة المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر.

وأوضح أن النجوم التي تعود من الإصابة تعطي قوة لـ فريق النادي الأهلي، وأن مباراة الأهلي المقبلة حالة الفوز بها سيصل الأهلي للنهائي، ولكن المدير الفني للأهلي عليه أن يتحدث مع لاعبي الأهلي بعد ضياع الكثير من الأهداف أمام المرمى.

المصدر: elbalad

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