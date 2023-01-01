مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي: مرشح لخلافة علي معلول .. فيديو

كشف الكابتن محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن استمرار اللاعب علي معلول مع الأهلي، وقال إن هناك عمليات بحث عن لاعب يشغل الجانب الأيسر بالنادي الأهلي.
وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن التفاوض مع اللاعب التونسي على العابدي، ظهير فريق كان الفرنسي، لكي يكون بديلا على معلول.
وأوضح أن على معلول مستمر مع النادي الأهلي بعد جلسة بين اللاعب ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وأن معلول سيقوم بالتوقيع على العقد بناء على مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!