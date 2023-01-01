مفاجأة بشأن انتقال محمد بن رمضان للأهلي.. تفاصيل



محمد بن رمضان محمد بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب محمد بن رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قد يعجبك أيضا...

وكتب أحمد حسن: مصدر: فرينكفاروزى المجرى يتمسك بالحصول على المقابل المادي لصفقة محمد بن رمضان كاش والأهلي يعرض 3 أقساط وكولر يستفسر عن تأخر إعلان الصفقة.وأكد الإعلامي محمد شبانة أن صفقة اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان في طريقها للحسم بخلاف ما تردد في الإعلام التونسي خلال الساعات الماضية.وأضاف شبانة فى تصريحات إذاعية "أن التصريحات المنسوبة لوالد اللاعب عبر إحدى محطات الإذاعة التونسية غير صحيحة وأن اللاعب ووالده يتمسكان بالانتقال لصفوف الأهلي.وأكمل شبانة بأن الهدف من تلك التصريحات التونسية هو خلق حالة من الجدل لدى جمهور الترجي لا يرغب في انضمام اللاعب للأهلي ولذلك صنعوا هذا الـ"تريند".وأتم شبانة أن ما يعطل الصفقة حتى الآن بعض الرتوش البسيطة من جانب الفريق المجري تخص عوائد ما بعد البيع مثل إحراز البطولات ونسب المشاركة.