مفاجأة: الترجي يستهدف ضم نجم الزمالك في الصيف



الترجي الترجي

يستهدف نادي الترجي التونسي، التعاقد مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "تقارير: الترجي التونسي وضع حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ضمن قائمة الأسماء المطروحة للتعاقد معها في الموسم المقبل".



وكان التونسي الدولي حمزة المثلوثي قد انتقل إلى الزمالك في صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مدة عقده مع الصفاقسي الرياضي.

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