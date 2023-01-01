مع تقلبات الجو.. ودّعْ آلام الجيوب الأنفية بعلاجات منزلية فعّالة

آخر الأخبارالصحة والجمال › مع تقلبات الجو.. ودّعْ آلام الجيوب الأنفية بعلاجات منزلية فعّالة

صورة الخبر: التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على نوعه وشدته وفي معظم الحالات، يزول التهاب الجيوب الأنفية الحاد من تلقاء نفسه دون علاج.

يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:

مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين
مُزيلات الاحتقان: مثل سودوإيفيدرين أو أوكسي ميتازولين (بخاخات الأنف أو القطرات)
محلول ملحي: لتنظيف الممرات الأنفية
مضادات الهيستامين: لتخفيف أعراض الحساسية
في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية. قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى الجراحة لفتح الجيوب الأنفية وتصريفها في الحالات المزمنة أو الشديدة.

العلاجات المنزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

استنشاق بخار الماء: يساعد ذلك على ترقيق المخاط وتسهيل تصريفه.
وضع كمادات دافئة على الوجه: يساعد ذلك على تخفيف الألم والاحتقان.
شرب الكثير من السوائل: يساعد ذلك على ترقيق المخاط ومنع الجفاف.
الحصول على قسط كافٍ من الراحة: يساعد ذلك على الجسم على محاربة العدوى.
ترطيب الهواء: يساعد ذلك على منع جفاف الأنف والممرات الأنفية.
تجنب المشتتات: مثل الدخان والأتربة، التي يمكن أن تهيج الأنف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية عند التهاب الجيوب الأنفية.
استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام
كانت الأعراض شديدة
كانت لديك حمى مرتفعة
واجهت صعوبة في التنفس
ساءت الأعراض بعد بدء العلاج

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مع تقلبات الجو.. ودّعْ آلام الجيوب الأنفية بعلاجات منزلية فعّالة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39209

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم