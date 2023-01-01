مع تقلبات الجو.. ودّعْ آلام الجيوب الأنفية بعلاجات منزلية فعّالة

يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على نوعه وشدته وفي معظم الحالات، يزول التهاب الجيوب الأنفية الحاد من تلقاء نفسه دون علاج.
يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:
مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين
مُزيلات الاحتقان: مثل سودوإيفيدرين أو أوكسي ميتازولين (بخاخات الأنف أو القطرات)
محلول ملحي: لتنظيف الممرات الأنفية
مضادات الهيستامين: لتخفيف أعراض الحساسية
في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية. قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى الجراحة لفتح الجيوب الأنفية وتصريفها في الحالات المزمنة أو الشديدة.
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