مع استقرار أسعارها | مواصفات سياره "سي إليزيه" موديل 2024 .. أرخص سيارات سيتروين بالسوق المصري



سي إليزيه سي إليزيه

تعتبر السيدان تحت المدمجة "سي إليزيه C-Elysée" موديل 2024 أرخص طرازات العلامة الفرنسية "سيتروين Citroën" التي تقدمها في السوق المصري، حيث تنضم لقائمة السيارات السيدان الآرخص في مصر تحت فئة المليون جنيه والتي استقرت أسعارها لثلاثة شهور حتى الآن.. وفي التقرير التالي نستعرض أسعارها ومواصفاتها التفصيلية..



يشار إلى أن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات (القصراوي جروب)، الوكيل المحلي لعلامة "سيتروين" كانت قد أعلنت خلال شهر مايو الماضي، عن عرض جديد لفترة محدودة حيث سيحصل المشترين الجدد على صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 100.000 كيلو (أيهما أقرب).



أسعار السيارة

يشار إلى أن آخر قائمة من سيتروين تم الإعلان عنها كان خلال شهر مارس الماضي والتي تضمنت تخفيضات على أسعار جميع طرازات العلامة الفرنسية المطروحة في السوق المصري من موديلات 2024 بقيمة تراوحت بين 170 إلى 500 ألف جنيه.

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وتقدم "سي إليزيه" بفئتين وتبلغ أسعارهما كالتالي:?? الفئة Comfort بسعر 890,000 جنيه?? الفئة Luxury بسعر 960,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد سيتروين "سي إليزيه" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات..أنظمة السلامة والأمانتم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في كلا فئتيها لتتضمن:• 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي• فرامل مانعة للانغلاق ABS• فرامل يد كهربائية EPB• برنامج ثبات إلكتروني ESP• مثبت سرعةوتتميز الفئة الثانية بـ (مثبت ومحدد سرعة - حساس ركن خلفي - كاميرا خلفية ).التجهيزات الخارجيةتتوفر السيارة في 4 ألوان هم (درجتين من الرمادي، الأسود، والأبيض)، وتتضمن التجهيزات الخارجية ما يلي:الفئة الأولى (890 ألف جنيه)تأتي الفئة الأولى مجهزة من الخارج بـ(مصابيح ضباب أمامية DRL - مصابيح أمامية بخاصية التتبع للمنزل - مصد أمامي وخلفي بنفس لون هيكل السيارة - تطعيمات من الكروم بالمصد الأمامي - جنوط مقاس 16 بوصة - مقابض أبواب بلون السيارة - جميع النوافذ كهربائية - تطعيمات من الكروم تحيط بالنوافذ).الفئة الثانية (960 ألف جنيه)بالإضافة لما سبق تتميز الفئة الثانية بـ (ضبط وتعديل مرايا الأبواب كهربائيا)التجهيزات الداخليةالفئة الأولى (890 ألف جنيه)تتضمن التجهيزات الداخلية للفئة الأولى: ( فرش داخلي من القماش - كمبيوتر رحلات - بارو ستيرينج - غلق مركزي للأبواب - تكييف يدوي - إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق - إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 3:1 و3:2 - مساند رأس بالمقاعد الأمامية متحركة -USB + بلوتوث - مخرج كهربائي 12 فولت - ذراع تحكم بنظام الصوت المكون من 4 سماعات)الفئة الثانية (960 ألف جنيه)بالاضافة إلى ما سبق تأتي الفئة الثانية بـ (فرش داخلي من الجلد + تطعيمات من الكروم - عجلة قيادة مكسوة بالجلد - مسند يد أمامي - مساند رأس بالمقاعد الخلفية متحركة - راديو وCD - شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 7 بوصة تعمل باللمس - إمكانية توصيل الهاتف بالشاشة تعم مع أنظمة الاندرويد وأبل )