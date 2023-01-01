مع ارتفاع درجات الحرارة: تناول هذه الفواكه يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم،هو قوة صامتة وقوية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تركت دون رادع، في حين أنه يوصى في كثير من الأحيان بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة، فإن إضافة بعض الأطعمة، مثل الفواكه الجافة، إلى نظامنا الغذائي يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في إدارة ضغط الدم بالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

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تقليل أعراض ارتفاع ضغط الدمفيما يلي الفواكه الجافة التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.-اللوزاللوز ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة؛ فهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن تناول اللوز يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، اللوز غني بالمغنيسيوم الذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، يمكن أن توفر حفنة يومية من اللوز جزءًا كبيرًا من احتياجاتك من المغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.-الجوزتشير الأبحاث التي أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الاستهلاك المنتظم للجوز يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، يساعد حمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود في الجوز على تقليل الالتهاب وتحسين صحة الشرايين، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم.-الزبيبغالبًا ما يتم التغاضي عن الزبيب، لكنه مفيد بشكل لا يصدق لصحة القلب، وجدت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول الزبيب ثلاث مرات يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يحتوي الزبيب على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد على توازن مستويات الصوديوم في الجسم ويدعم مستويات ضغط الدم الصحية.-الفستقالفستق ليس لذيذًا فحسب، بل هو أيضًا فعال للغاية في خفض ضغط الدم، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن تناول الفستق بانتظام يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي، وذلك بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والدهون الصحية، تساهم الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الفستق في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول السيئ والالتهابات.-كاجوالكاجو هو ثمرة جافة ممتازة أخرى لإدارة ضغط الدم، أبرزت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الاستهلاك المنتظم للكاجو يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي ويحسن صحة القلب بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والدهون الصحية، يعد الكاجو أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف، مما يساعد في صحة القلب بشكل عام وإدارة ضغط الدم.