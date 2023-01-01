معهد تابع للتعليم العالي يمنع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات الدراسية: مخالفة صريحة للقانون

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اشتكى عيد خالد - أحد طلاب المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي، الواقع بمدينة رأس البر، من تعنت إدارة المعهد معهم ومنعهم من دخول الامتحانات، وذلك بسبب تأخر الطلاب في دفع المصروفات.



وقال خالد خلال حديثه لـ القاهرة 24، إنه فوجئ أمس السبت، بعدما سافر من مدينة الجيزة محل إقامته لمدينة رأس البر، لحضور امتحانات الميدتيرم، بمنعه من دخول الامتحان، حسب إبلاغ إدارة الكلية لهـ على حد تعبيره.



وأضاف الطالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي، أنه ذهب لشؤون الطلاب للاستنجاد بهم، وتوسطهم له لدخوله الامتحان هو وعدد من الطلاب، إلا أنه تفاجئ أيضًا من رد فعلهم، حيث رفضوا مساعدتهم، بل تخطى الأمر لطردهم من المكتب.

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وأشار الطالب، إلى أنه دفع القسط الأول مع الترم الأول، وباقي القسط الثاني، ووفقًا للوائح تحجب النتيجة، إنما منع دخول الامتحان مخالف لقوانين ولوائح التعليم العالي والجامعات، موضحًا أن الإدارة قررت دخول بعض الطلاب فيما بعد للامتحان.وناشد الطالب إدارة المعهد بضرورة التدخل لإنهاء تلك الأزمة، وكذلك مسؤولي التعليم العالي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بضرورة عدم ربط دخول الامتحانات بالمصروفات، خاصة في ظل معاناة الأسر من الضوائق المادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.