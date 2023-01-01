معلومات لا تعرفها عن "ستارلينك"..بعد تعرضه لعطل مفاجئ..

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تعرض نظام ستارلينك العالمي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعطل فني، حيث انقطع الاتصال عبر المنظومة لمدة 40 دقيقة، دون أن يشير الخبراء إلى سبب هذا العطل.



"ستارلينك" هي شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة تدور حول الأرض على ارتفاع منخفض نسبيًا مقارنة بالأقمار الصناعية التقليدية، ويتيح هذا للأقمار الصغيرة التواصل بسرعة مع الأرض، وتوفير خدمة الإنترنت لمناطق متعددة حول العالم مباشرة من الفضاء.



مميزات وأهداف ستارلينك

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الميزة الرئيسية لشبكة ستارلينك، هي أنها لا تتطلب بنية تحتية ضخمة مثل الأبراج والأسلاك التقليدية التي تستخدم لنقل الإنترنت، وهذا يجعل الخدمة مناسبة بشكل خاص للمناطق النائية والمعزولة التي تصعب توصيلها بشبكات الإنترنت التقليدية.ومع ذلك، للوصول إلى خدمة ستارلينك، يجب على المستخدمين الحصول على طبق استقبال خاص وجهاز توجيه يتم توفيرهما بواسطة الشركة، ويمكن أن تكون تكلفة هذه المعدات مرتفعة نسبيًا، حيث يتجاوز سعرها 500 دولار، بالإضافة إلى اشتراك شهري يتجاوز 100 دولار.يهدف المشروع إلى توفير خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، وهدف "ستارلينك" الرئيسي هو توفير إنترنت عالي السرعة للملايين من الأشخاص في المناطق النائية حول العالم الذين لا يمكنهم الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية، وهذا قد يؤدي إلى تحول كبير في طريقة وصول الناس إلى الإنترنت في المستقبل.