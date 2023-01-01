معركة الذكاء الاصطناعي.. كيف تفوقت ‏Apple على مايكروسوفت لتصبح الأكثر قيمة بالعالم؟

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أصبحت شركة أبل مرة أخرى الشركة الأكثر قيمة في العالم، ما أدى إلى إزاحة مايكروسوفت من الصدارة، حيث مضت شركة تصنيع آيفون قدمًا في سباق للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وقفزت أسهمها بنسبة 4% تقريبًا إلى مستوى قياسي بلغ 215.04 دولارًا، مما منحها تقييمًا سوقيًا قدره 3.29 تريليون دولار. بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 3.24 تريليون دولار، متخلفة عن شركة أبل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.



ويأتي ارتفاع الأسهم في الوقت الذي سجل فيه مؤشر ناسداك ذو التقنية العالية مستوى قياسيا وسط علامات جديدة على تباطؤ التضخم.

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وارتفعت أسهم شركة أبل أكثر من 7%، بعد يوم من كشفها عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينات البرامج لأجهزتها، وهي خطوة قال العديد من المحللين إنها ستعزز مبيعات آيفون.في مؤتمر مطوري آبل السنوي، تحدث المديرون التنفيذيون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تيم كوك، عن كيف سيكون المساعد الصوتي Siri قادرًا على التفاعل مع الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والتقويم بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث.وقال مايكل جيمس، المدير الإداري لتداول الأسهم في شركة Wedbush Securities في لوس أنجلوس: "تم الرد على كل هذه الأسئلة حول تأخر شركة آبل من وجهة نظر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي"."بعض التفاصيل المتعلقة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في أجهزة آيفون القادمة جعلت من الواضح جدًا أنه سيكون هناك طلب واضح على دورة ترقية كبيرة."لقد تأخرت شركة التكنولوجيا العملاقة عن منافسيها مثل مايكروسوفت وAlphabet المالكة لشركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو السبب وراء ضعف أداء أسهمها هذا العام مقارنة بنظيراتها.ومع ذلك، فإن بعض المخاوف بشأن الأداء الضعيف لأسهمها تراجعت بعد أن فاقت شركة أبل توقعات السوق للنتائج الفصلية والتوقعات في مايو، وكشفت عن خطة إعادة شراء قياسية بقيمة 110 مليارات دولار.وارتفعت أسهم أبل نحو 12% حتى الآن في 2024، بينما أضافت مايكروسوفت نحو 16% وألفابت نحو 28%.ارتفعت شركة Nvidia الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي تجاوزت لفترة وجيزة القيمة السوقية لشركة آبل الأسبوع الماضي، بنسبة هائلة بلغت 154% هذا العام، كما بلغت القيمة السوقية لشركة Nvidia آخر مرة 3.11 تريليون دولار.وتسلا هو سهم "Magnificent Seven" الوحيد الآخر الذي كان أداءه أسوأ من أداء آبل هذا العام، مع انخفاض بنسبة 30? تقريبًا.