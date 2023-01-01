مظاهرات في إسرائيل تطالب بعودة الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة



مظاهرات في إسرائيل مظاهرات في إسرائيل

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، إن آلاف الإسرائيليين، سينظمون هذه الليلة مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وضد حكومة بنيامين نتنياهو في جميع أنحاء البلاد.

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ووفقا للصحيفة ستنظم التظاهرة الرئيسية ضد حكومة نتنياهو في ساحة كابلان في تل أبيب، لافته إلى وجود مظاهرات في نحو 80 موقعا في أنحاء البلاد، للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات المبكرة والترويج لصفقة الأسرى.وقال موقع "والا" العبري، في تقرير له، مساء اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لأسبوع دراماتيكي من الجهود الدبلوماسية لمنع الحرب في المنطقة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.ووفقا للموقع سيصل مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكجورك إلى القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية على الحدود مع غزة، كما يعتزم وزير الخارجية أنطوني بلينكن أيضًا الوصول إلى المنطقة هذا الأسبوع وسيحضر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز المفاوضات يوم الخميس.وبحسب الموقع ستوضح نتائج الأسبوع المقبل ما إذا كان الشرق الأوسط سوف يغرق أكثر فأكثر في أزمة وحرب مستمرة ومتوسعة، أو ما إذا كان سيحدث، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، تغييراً ملموساً. مشيرا إلى أن النتيجة ستشكل إرث الرئيس الامريكي بايدن.