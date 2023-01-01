مظاهرات حاشدة تجوب شوارع نيويورك من أجل غزة|فيديو

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مظاهرات في شوارع نيويورك

شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري .

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،





 رفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأمريكية.

كما أقيمت مظاهرة مناهضة لإسرائيل، بمشاركة اليهود المناهضين للصهيونية، أمام مدخل جامعة كولومبيا.  





وأعلن المتظاهرون أن حملات الاعتقال في الجامعات الأمريكية لن توقف الحراك الطالبي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة. 





 في السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطالبية داخل الخيم في عديد الجامعات الأمريكية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.





https://twitter.com/AbuAliEnglishB1/status/1785909222741344369

المصدر: elbalad

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