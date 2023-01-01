مصور يُعلن مقاضاة نجم الأهلي المصري لـ "التطاول عليه بالشتم"

أعلن المصور الصحفي أسامة دياب نيته مقاضاة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري على خلفية تطاول الأخير عليه وشتمه في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام أسامة دياب أولا بكتابة منشور يطالب فيه برحيل ياسين حافظ، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، بعد احتفاله بإمام عاشور وتتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" صورة لإمام عاشور وهو يحتفل بلقب دوري أبطال إفريقيا، وعلق: "أحسن لاعب في إفريقيا والله".
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