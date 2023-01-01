مصور يلتقط صورا لضحكات سمك القرش "صور"

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استطاع مصور الحياة البرية الأمريكي إريك ميلاندر، من تسجيل لقطات مثيرة ومبهجة تظهر أسماك القرش بشكل غير مألوف بخلاف الصور المرعبة التي تنشر لهذه الفصيلة من الأسماك المفترسة، مستخدما كاميرا "جو برو" GoPro الخاصة به لالتقاط بعض الصور المقربة الرائعة لأسماك القرش البيضاء الكبيرة بالقرب من سانتا كروز في ولاية نيو برايتون الأمريكية.



ووفقا لموقع sky news فقد أثارت الصور الدهشة لأن بعض أسماك القرش الفضولية بدت وكأنها تبتسم للكاميرا، حيث قام إريك وهو مصور للحياة البرية البحرية، بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون.



وبحسب موقع FOX26، كان "إريك ميلاندر" يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا، وفي الأسبوع الماضي توجه إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش" حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا، وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.

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وقال ميلاندر، في تصريحات لقناة KRON4، إنه لدهشته، انجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه، مما سمح له بالتقاط هذه اللقطات الفريدة، مضيفا: "يبدو وكأنها تبتسم وأردت أن أظهر كيف تبدو هذه الأسماك تحت الماء".