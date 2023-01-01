مصر على موعد مع موجة حر شديدة تبدأ الأربعاء وتستمر 10 أيام

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تتعرض لـ موجة شديدة الحرارة، تبدأ تدريجياً من الأربعاء القادم وتستمر 10 أيام متصلة أو أكثر.
أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الحرارة أثناء الموجة إلى قيم قياسية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قبل شهر بؤونة غير الحرارة بعده حتى لو كانت نفس قيم درجات الحرارة.
وأوضح فهيم أن شهر بؤونة يعرف بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.
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