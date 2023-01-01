مصر على موعد مع موجة حارة اعتبارًا من الجمعة: العظمى تصل إلى 37 درجة!

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 31 مايو إلى الثلاثاء 04 يونيو ، أن تشهد البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من الجمعة 31 مايو.
ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال مع يوم الثلاثاء المقبل لـ37 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة .
ويشهد اليوم الخميس ، طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
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