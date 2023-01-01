مصر على موعد مع موجة حارة اعتبارًا من الجمعة: العظمى تصل إلى 37 درجة!

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موجة حارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 31 مايو إلى الثلاثاء 04 يونيو ، أن تشهد البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من الجمعة 31 مايو.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال مع يوم الثلاثاء المقبل لـ37 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة .

ويشهد اليوم الخميس ، طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء ، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.

المصدر: youm7

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