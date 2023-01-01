مصر تكشف تفاصيل جديدة حول اختفاء مواطن سعودي في القاهرة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا فى إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة.
وقالت الداخلية في بيانها: "في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في إطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه".
وكانت السفارة السعودية لدى القاهرة قد ردت على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية.
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