مصر تشهد ذروة موجة الحرارة: غدًا 43 بالقاهرة و48 بأقصى الصعيد!

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صورة الخبر: طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 31، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.

المصدر: youm7

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