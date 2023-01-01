مصر: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاعها مطلع الأسبوع القادم

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انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيحدث انخفاض طفيف وتدريجي في قيم درجات الحرارة بدءًا من الغد حتى يوم الأحد.

وأضافت غانم خلال حوارها مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة “cbc”، اليوم كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة وشعر بها المواطنون حيث سجلت القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

الرطوبة
وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف بدأ وبالتالى زيادة نسبة الرطوبة مما يجعل المواطنون يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة بالفعل.

وتابعت منار غانم قائلا: "درجة الحرارة التى شعر بها المواطنون اليوم تجاوزت 42 درجة مئوية بسبب زيادة نسب الرطوبة".

وأكدت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من الاثنين القادم ستعاود درجات الحرارة للارتفاع وهو أمر غير طبيعى خلال هذا التوقيت من العام.

المصدر: elbalad

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