"مصر: المتهمة بمحاولة اختطاف طفل تظهر لأول مرة أمام النيابة" .. فيديو



المتهمة بمحاولة اختطاف طفل المتهمة بمحاولة اختطاف طفل

قررت جهات التحقيق في طنطا بمحافظة الغربية في مصر، إخلاء سبيل المتهمة بمحاولة خطف طفل أمام والدته من داخل سوبر ماركت واصطحابه للخارج.



وتبين من التحريات وتفريغ الكاميرات التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة قسم ثان طنطا، أن السيدة اصطحبت الطفل عن طريق الخطأ بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، حيث كانت متواجدة بذات المحل محل الواقعة، لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها سن 3 و5 سنوات، واصطحبت الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ.



وتحدث زوج السيدة التي تم اتهامها بمحاولة اختطاف الطفل وقال إن زوجته مظلومة، وأن لديه طفلين ولا يمكن أن تقوم زوجته باختطاف أطفال آخرين، حيث أظهر شهادات ميلاد الأطفال ووثيقة زواجه من السيدة.

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https://twitter.com/i/status/1807535306540974412