مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025: تعرف على أحدث التفاصيل!



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



انتشرت على الصفحات الرسمية للمدارس صورة عن جدول قيل أنه يخص مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025 ، وذلك في إطار استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .



و وفقا لما أعلنته بعض المدارس على صفحاتها ، تتمثل مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025 فيما يلي :



مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025

- KG1 : سداد كامل 312.60 جنيه .. ابناء عاملين 180.10 .. حالات الاعفاء 36.95

- الصف الأول الابتدائي : سداد كامل 312.60 جنيه .. ابناء عاملين 180.10 .. حالات الاعفاء 36.95

- الصف الأول الاعدادي : سداد كامل 312.60 جنيه .. ابناء عاملين 128.55 .. حالات الاعفاء 33.85

- الصف الأول الثانوي : سداد كامل 527.60 جنيه .. ابناء عاملين 202 .. حالات الاعفاء 65.75

- الصف الأول الثانوي الفني : سداد كامل 227.60 جنيه .. ابناء عاملين 144.50 .. حالات الاعفاء 50.75

- الصف الأول الثانوي العام خدمات : سداد كامل 2227.60 جنيه .. ابناء عاملين 1152 .. حالات الاعفاء 665.75

- الصف الأول الثاني الفني خدمات : سداد كامل 2027.60 جنيه .. ابناء عاملين 1044.50 .. حالات الاعفاء 800.75

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من جانبها ..أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تصدر نشرة رسمية لجميع مدارس الجمهورية لحسم مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025 ، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنها سوف تعلن تفاصيل نشرة مصروفات المدارس الحكومية 2024/2025 في بيان رسمي يتم نشره في جميع وسائل الإعلام حسما للجدل و وقفا لأي شائعات تثار بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعهاالفئات المعفاة من الاشتراكات و الخدمات الاضافية في مصروفات المدارس الحكومية 2024/20251. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي4. الطلاب يتامى الأب.5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.