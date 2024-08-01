آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

مصدر من الأهلي : المفاوضات مع عمر فرج في الرتوش الأخيرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › مصدر من الأهلي : المفاوضات مع عمر فرج في الرتوش الأخيرة

صورة الخبر: عمر فرج
عمر فرج


كشف صحيفة سويدية اقتراب الأهلي المصري من ضم الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.


ورد مصدر من النادي الأهلي عبر FilGoal.com على التقارير السويدية المتداولة بشأن المفاوضات مع اللاعب.
وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات مع عمر فرج المهاجم الفلسطيني لأيك السويدي وهي في الرتوش الأخيرة".

وتابع "مازالت هناك محادثات على صيغة الصفقة من أجل حسمها واللاعب يقترب من الأهلي".

وحال تمت الصفقة يعتبر ثاني صفقات الأهلي من الدوري السويدي خلال نفس العام بعد ضم وسام أبو علي.

وكشف التقرير السويدي أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون كرونة سويدي أي ما يقارب من 1.75 مليون يورو.
ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.



وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وشارك عمر فرج كبديل أمام منتخب لبنان في الوقت بدل من الضائع بدلا من وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحالي.

ولعب فرج مباراتين مع منتخب فلسطين شهر يونيو الماضي ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.

وخاض عمر فرج 13 مباراة بقميص أيك السويدي الموسم الماضي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 2 آخرين.

المصدر: FilGoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصدر من الأهلي : المفاوضات مع عمر فرج في الرتوش الأخيرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87476

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام