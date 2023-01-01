مصدر مصرى ..: وفد من حماس يصل القاهرة غدا لبحث الهدنة فى غزة

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صورة الخبر: حركة حماس
حركة حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال إن مصر تستقبل وفدا من حركة حماس يصل القاهرة غدا لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان. 





 ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

المصدر: قناة القاهرة الإخبارية

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