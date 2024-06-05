مصادر تكشف: هذا الوزير ليس في التشكيل الجديد



الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي

أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واصل مشاوراته مع عدد من المرشحين لعدد من الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب.



وأضافت المصادر أن اختيار الوزراء الجدد يأتي بناء على الشفافية وخبراتهم وكفاءاتهم وتميزهم، في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم.



وفي السياق ذاته أكدت المصادر أن عددا من الوزراء الحاليين سوف يشملهم التعديل الوزاري الجاري إعداده من قبل الدكتور مصطفي مدبولي مشيرا إلى أنه من ضمن الراحلين عن الحكومة الجديدة “ الدكتور مختار جمعة ” وزير الأوقاف والذي يعد من أقدم الوزراء الحاليين حيث تم تعيينه وزيراً للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة الدكتور حازم الببلاوي.

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تشكيل حكومة جديدةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.