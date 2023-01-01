مشروع قانون جديد لحماية الفنانين والصحفيين من الاستخدام غير المصرح للذكاء الاصطناعي

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قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح صعود واستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق من خلال حماية أعمال الفنانين وكتاب الأغاني والصحفيين.

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وتم تقديم قانون حماية المحتوى الأصلي وسلامته من الوسائط المعدلة والمزيفة (COPIED) إلى مجلس الشيوخ مساء أمس، مشروع القانون عبارة عن جهد مشترك من الحزبين بتفويض من السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، والسناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، والسناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو)، وفقًا لتحذير صحفي صادر عن مكتب بلاكبيرن.من شأن القانون المنسوخ، إذا تم سنه، إنشاء معايير للشفافية من خلال المعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST) لوضع مبادئ توجيهية بشأن "معلومات مصدر المحتوى، والعلامات المائية، والكشف عن المحتوى الاصطناعي"، وفقًا للبيان الصحفي.وسيحظر مشروع القانون أيضًا الاستخدام غير المصرح به للمحتوى الإبداعي أو الصحفي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.وستحصل أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية والمدعون العامون بالولاية على سلطة إنفاذ هذه الإرشادات والأفراد الذين استخدم الذكاء الاصطناعي المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل قانوني لإنشاء محتوى جديد دون موافقتهم أو التعويض المناسب، وسيكون لهم أيضًا الحق في أخذ تلك الشركات أو الكيانات إلى محكمة.ومن شأن مشروع القانون أن يوسع نطاق حظر التلاعب أو إزالة معلومات مصدر المحتوى من خلال منصات الإنترنت ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي.وقد أعرب عدد كبير من مجموعات الدفاع عن المحتوى والصحافة بالفعل عن دعمهم لقانون COPIED ليصبح قانونًا، وهي تشمل مجموعات مثل SAG-AFTRA، ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، والرابطة الوطنية للمذيعين، ونقابة كتاب الأغاني الأمريكية، وجمعية الصحف الوطنية.هذه ليست المحاولة الأولى لمجلس الشيوخ لوضع مبادئ توجيهية وقوانين للاستخدام المتزايد لمحتوى الذكاء الاصطناعي، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة.وفي أبريل، قدم النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) مشروع قانون يسمى قانون الإفصاح عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يجبر شركات الذكاء الاصطناعي على إدراج مصادرها المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها.ولم يخرج مشروع القانون من لجنة السلطة القضائية بمجلس النواب منذ تقديمه، وفقًا لسجلات مجلس الشيوخ.