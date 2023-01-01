مشروب يساعدك على التخلص من الوزن الزائد



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يبحث الكثير عن وصفات طبيعية أو غيرطبيعة لتعزيز الشعور بالشبع ، وذلك لإنقاص الوزن ، من أجل العيش بصحة أفضل ، ومظهر أكثر رشاقة.

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وبحسب ما ذكر فى موقع " اكسبريس البريطانية " يعد شرب كوب من خليط الشيا قبل نصف ساعة من تناول الوجبة ،يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ، ويساعد على التقليل من السعرات الحرارية ، كما يؤخر عملية الهضم.? المكوناتكل ما تحتاجه هو كوب من الماء ، وملعقة من بذور الشيا ،كما يمكنك إضافة شريحة من الليمون لإضفاء نكهة وفوائد صحية إضافية.تحتوى بذور الشيا على الألياف والبروتين، مما يدعم صحة الأمعاء ويعزز الشعور بالشبع .يعد تناول كوب من الماء المنقوع ببذور الشيا قبل 30 دقيقة من تناول وجبات الطعام ، قد يساعد على تقليل تناول الطعام ، والحد من الشعور بالجوع .أكد أحد خبراء التغذية على أن تناول ماء بذور الشيا في الصباح على وجه الخصوص، قد يعزز عملية الهضم، ويحسن حركة الأمعاء.وأضحت دراسة أن بذور الشيا ،عندما يتم تناولها إلى جانب نظام غذائي يحتوى على عدد قليل من السعرات الحرارية، قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن .