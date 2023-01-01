مشروب لإنقاص الوزن بأقل مجهود بعد العيد



مشروب لإنقاص الوزن مشروب لإنقاص الوزن



يعاني الكثير من زيادة الوزن بعد عيد الاضحي وتناول الأطعمة الدسمة التي تسبب السمنة ولذلك نقدم لكي اليوم مشروب سحري للتخلص من الوزن بأسىع وقت







مشروب لانقاص الوزن 5 كيلو في اقل من اسبوعين

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مشروب الشعيرينحف الجسم بسهولة ، يحرق سكر الدم ويمنع تخزينه ، يعالج احتباس السوائل ، يعالج مقاومة الانسولين ،يعالج الكبد الدهني ، يحسن الهضم ، يعالج الامساك .يقوي جهاز المناعة ، يقضي علي الاورام السرطانية.??يعد الشعير غني بالبوتاسيوم ، المغنسيوم ، الكالسيوم ، الحديد .??فوائد مغلي الشعير للتنحيف:يكبح الشهية ويمنع الجوع.يذيب الدهون الموجودة في الجسم، وخصوصاً عند الفخذين، والكرش.يحتوي على كميةٍ كافيةٍ منBكومبلكس الذي يحسن الهضم وينشط عملية الأيض في الجسم.يحتوي على كميةٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، إذ إنّ الكوب الواحد منها يحتوي على سعرتين حراريتين.يحسن المزاج ويعالج الاكتئاب والتوتر.ينشط الدورة الدموية والليمفاوية فيعالج احتباس السوائل والسيليوليت ويعمل علي شد الجلد وعلاج الترهلات.طريقة مغلي الشعير .3 ملاعق كبيرة من حبوب الشعير.3 أكواب من الماءأوراق من النعناع الطازج، أو شرائح الليمون.تغسل حبوب الشعير جيدًا بالماء.يتم غلي الماء على نار هادئة.ثم يضاف الشعير إلى الماء ونتركه يغلي 15دقيقة.اطفئ النار ثم يضاف له أوراق النعناع أو الليمون حسب الرغبة.يتم شرابها 3مرات يوميا قبل كل وجبةإعداد مشروب الشّعير لإنقاص الوزنالمكوّناتكوب واحد شعير مغسول ونظيف من الشوائب.ستة أكواب ماء.طريقة التحضيرضع الماء في وعاء وأضع يه كميّة الشّعير واتركه يغلي لمدّة خمسةً وأربعين دقيقة، وبعد أن يغلي ضع غطاء الوعاء عليه. بعد أن يبرد يصفى بالمصفاة وضعه في قنينة واحفظه في الثلاجة، ولصحّة الأمعاء تناول كوباً واحداً على الرّيق بعد أن تُسخّن كوباً واحداً من ماء الشّعير على قدر الاستعمال. شرابالشّعير بالليمونالمكوّنات كوب شعير. لتر ونصف ماء نقي.عصير ثلاث حبات ليمون. برش ليمون حامض.سكر بودرة مطحون (حسب الرغبة). طريقة التحضير اغسل الشّعير جيداً ثم أحضر وعاءً، وأضيف إليه الماء، واتركه يغلي على نار خفيفة لمدة عشرين دقيقة، وأثناء الغلي احرص على إزالة الرّغوة التي تتجمّع على سطح الماء. ضع برش الليمون والسكر على ماء الشّعير المغلي، واخلط المكوّنات جيّداً ثم اتركه يبرد. بعد أن أصبح بارداً يصفّى جيداً وتخلّص من حبات الشّعير،وعلى ماء الشّعير اسكب عصير الليمون الحامض، وحلّيه بالسكر أو بالعسل حسب الحاجة ويوضع في الثلاجة حتى يبرد.