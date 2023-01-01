مشروب سحري للتخسيس بأسرع وقت

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تخسيس


يبحث الكثير عن وصفات تخسيس البطن، وإزالة الكرش في 3 أيام فقط، وبدون أي مجهود وكانت أبرز نتائج إنقاص الوزن هي وصفة البقدونس للتخسيس.


ويحتوي البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين ج الضروري لصحة العيون والشعر والأسنان ومقاوم للعدوى، كما أنه مضاد للأكسدة ويحتوي على كميات لا بأس بها من الحديد، المانغنيز، الكالسيوم والفوسفور، والآن حان الوقت للتعرّفوا على كيفية استخدام البقدونس لخسارة الوزن.

طريقة تحضير عصير البقدونس للتخسيس



أثبتت الدراسات أنّ وصفة البقدونس للتنحيف تساعد في إنقاص الوزن الزائد، لأنه فعّال في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم. كما أنّ تناوله على الريق يساعد على تقليل الشهية.

وللحصول على الرشاقة والرجيم الصحي من البقدونس، تناولي كوباً من عصير البقدونس الفاتر صباحاً قبل الإفطار، وذلك بإحضار حزمة من البقدونس وغسلها جيداً، ثم تقطيعها ووضعها في إناء به كوبين من الماء، ورفعه على نار لدرجة الغليان لمدة 5 دقائق ثم قومي بتصفيته واشربيه فاتراً.
كما يمكن إضافة البقدونس إلى الشوربة بكل أنواعها وإلى السلطات.

ويعدّ البقدونس رخيص الثمن ومتوفرا في المنزل بصورة دائمة.

المصدر: elbalad

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