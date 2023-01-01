مشروب سحري لتهدئة الأعصاب والتخلص من الاكتئاب



مشروب غير متوقع يريح الأعصاب مشروب غير متوقع يريح الأعصاب

يعد البابونج من أهم الاعشاب التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل بشكل دائم حيث يمتلك قدرة كبيرة على ضبط الحالة النفسية والسيطرة على التوتر.

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وفي العصر الحديث يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الجهاز العصبي مثل التوتر والقلق والاكتئاب.ووفقا لما جاء في موقع realsimple يساعد شرب البابونج الدافئ على الاسترخاء ويخفف من التوتر والقلق.وبفضل خصائص البابونج المهدئة وقدرته على مكافحة الأرق، يمكن أن يكون شاي البابونج مخففًا فعالًا للغاية للتوتر والقلق . وكما يدرك الكثيرون، فإن الأرق والتوتر يسيران جنبًا إلى جنب.يمكنك استخدام شاي البابونج (ورائحته المهدئة) كمهدئ طبيعي في حمام الاسترخاء أو التدليك فقد يساعد في تخفيف الألم .وعلى الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدراسات الأوسع نطاقًا، فقد وجدت بعض الأبحاث أن هذا المشروب الساخن يساعد بشكل فعال في تقليل أعراض اضطراب القلق العام (GAD) المتوسطة إلى الشديدة.وتذكر إن جودة ومصدر شاي البابونج مهمان عندما يتعلق الأمر بفوائده الصحية المحتملة.وثبت في الأبحاث العلمية أن تناول شاي البابونج من قبل الأفراد بعد الولادة يقلل من أعراض الاكتئاب وهو سبب شائع للأرق ومفتاح الحصول على هذا التأثير هو الاستهلاك اليومي المنتظم لأنه عندما توقف شرب الشاي بعد أسبوعين من الاختبار، توقفت معه التأثيرات المرغوبة في تحفيز النوم وتحسين الحالة المزاجية.يساعد شاي البابونج على تحسين النوم بفضل مضادات الأكسدة مثل الأبيجينين.يعتبر شاي البابونج مشروبًا ممتازًا بعد العشاء وقبل النوم بالإضافة إلى نكهته العطرية الزهرية الترابية وخلوه من الكافيين، فإن له استخدامات طبية منذ فترة طويلة وهو معروف بتأثيراته المريحة.