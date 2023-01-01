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مشتريات محلية تدفع البورصة المصرية للارتفاع بمكاسب 55.6 مليار جنيه في أسبوع

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية قادها مستثمرين مصريين ومؤسسات محلية.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 55.6 مليار جنيه، بنسبة صعود 2.9%، ووصلت إلى مستوي 1.952.1 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على هبوط بنسبة 2.9%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 146.7مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة على 452 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 236 مليار جنيه، وكمية تداول3.7 مليار ورقة منفذة على 422 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.
أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 28653 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.46%، كما صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 3%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 6% مسجلين صافي بيع 95 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي عمليات بيعية بنحو268 مليون جنيه.

المصدر: الوفد

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