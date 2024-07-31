مشاهد توثق محاولة اغتيال البرهان بطائرة مسيرة (فيديو)



البرهان البرهان

نجا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان.

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وضربت مسيرة انتحارية حشدا من الناس في حفل تخرج في مدرسة جيبت العسكرية في شرق البلاد.وقال سلاح الجو السوداني في بيان إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم.وأكدت مصادر أن البرهان بخير. ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه.وكان البرهان يشهد في استاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.07/66aa08664c59b77c5507c9a8.mp4https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.07/66aa087a4236044a6f66df95.mp4