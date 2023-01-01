مسلتزمات أساسية فى شنطة سفرك قبل السفر الى المصيف



مصيف مصيف

مع اقتراب فصل الصيف ونهاية العام الدراسى يستعد الكثيرون للعطلات الصيفية والتي في الغالب تكون في الأماكن الساحلية وأمام الشواطئ، وهنا يحتار الكثيرون في ترتيب شنطة السفر وما هي الأشياء الأساسية بها.



وفى التقرير التالى نقدم بعض النصائح عند ترتيب شنطة السفر الخاصة بالمصيف وفقًا لما ذكره موقع "holidify".



شنطة ظهر ووتر بروف

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00:00PreviousPlayNextMuteFullscreenCopy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageShareVidverto PlayerADVERTISEMENTإن حمل حقيبة مقاومة للماء والتي يتم تعبئتها لقضاء عطلة على الشاطئ أمر لا يحتاج إلى تفكير إذا كنت ترغب في قضاء بضعة أيام خالية من التوتر على الشاطئ، فاصطحب معك حقيبة ظهر مقاومة للماء، حيث يمكنك وضع مقتنياتك الثمينة والاستمتاع بإجازتك دون القلق بشأن تعرضها للبلل.هذا النوع من الحقائب مفيد أيضًا لحمل المناشف والأشياء الأخرى التي سوف تتبلل يمكنك وضعها في حجرة منفصلة عن المتعلقات الأخرى حتى لا تتسرب المياه إلى حجرات مختلفة.واقى من أشعة الشمس الضارةواقى من أشعة الشمس الضارة من الأساسيات في شنطة السفر حتى لا تتعرض بشرتك للإسمرار والحروق، حتى للأطفال ينصح بوضع الكريم المناسب لبشرتهم وعمرهم قبل التعرض لأشعة الشمس بتلت ساعة.أحذية الشاطئإنه أمر ضروري لقضاء إجازتك على الشاطئ بغض النظر عما إذا كان حذاء الشاطئ سهل الارتداء أو حذاء شبكي فهو حذاء يحمي قدميك من شظايا الزجاج المكسور والأصداف البحرية المكسورة وغيرها من الحطام ، الخيار الأفضل في هذه الحالة هو شراء أحذية مطاطية أو بلاستيكية سهلة التنظيف، ولكن يمكن أيضًا اختيار الأحذية الشبكية لأنها لا تجمع الرمل، وهي قابلة للتنفس، وتجف بسرعة ويمكن ارتداؤها أثناء السباحة أيضًا.النظارة الشمسيةلا تنس أن تحمل معك النظارة الشمسية لقضاء إجازتك على الشاطئ حتى لو لم تكن من الأشخاص الذين يرتدونها كثيرًا، فإن النظارات الشمسية ستحمي عينيك من أشعة الشمس المباشرة.حصيرة الشاطئستلاحظ أن كل شخص تقريبًا على الشاطئ يحمل حصيرة الشاطئ يضعون عليها كل أغراضهم ويأخذون حمامًا شمسيًا، يجب عليك أيضًا أن تأخذ واحدة من هذه الحصيرة معك فهى ستحميك أيضًا من الرمال الساخنة.نقترح استخدام الحصائر المصنوعة من مادة مقاومة المطر أو مادة المظلة. حتى أن بعض السجاد يأتي مزودًا بجيوب في جميع الجوانب بحيث يمكنك وضع أشياء ثقيلة داخلها كأثقال حتى لا تتطاير السجادة بعيدًا مع الرياح القوية.بلسم للشعرنظرًا لأن المياه المالحة على الشاطئ تلحق ضررًا كبيرًا بشعرك، نقترح عليك أن تحضر معك زجاجة من البلسم الشعر لتحمي شعرك من المياه الضارة، يمكنك استخدام البلسم عدة مرات عندما تذهب للسباحة.قبعة الشعرالقبعة الجميلة لن تجعلك تبدو ممتازًا وعصريًا فحسب، بل ستمنع بشرتك أيضًا من ظهور التجاعيد قبل التقدم في السن، وستحمى عينيك ووجهك من أشعة الشمس أيضًا.شاحن محمول بغطاء مقاوم للماءاحمل معك شاحنًا محمولًا إلى الشاطئ لا يوجد سوى عدد قليل من الشواطئ حول العالم التي توفر للزوار محطات شحن على الشواطئ. لذا، احمل معك شاحنًا محمولًا مزودًا بغطاء مقاوم للماء بالطبع، إذا لم تحصل على غطاء مناسب، يمكنك أيضًا لف غلاف بلاستيكي حول الشاحن.