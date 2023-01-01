مستشار سابق لبايدن يلمح إلى عدم أهليته لأداء مهام الرئيس

اعتبر المستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن نائب مستشار جامعة بنسلفانيا حزقيال إيمانويل أن مشكلة الرئيس بايدن لا تكمن في تقدمه بالسن، وإنما في مدى أهليته لأداء مهام الرئيس.
وكتب حزقيال إيمانويل في عمود نُشر في مجلة "The Atlantic" : "مشكلة جو بايدن ليست في عمره. بل في قدرته على العمل".
وأضاف حزقيال، وهو شقيق السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، إن بايدن يجب أن ينسحب من السباق وينهي حملة إعادة انتخابه. مشيرا إلى المناظرة الكارثية التي خاضها مع الرئيس السابق دونالد ترامب في 27 يونيو الماضي.
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