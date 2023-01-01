مسبار «NASA» المفقود يستأنف عمليات الإرسال العادية إلى الأرض

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استأنف مسبار عائم في الفضاء السحيق عمليات الإرسال العادية إلى الأرض، بعد أشهر من الفوضى.



وأعلنت وكالة "ناسا" أن مركبتها الفضائية "فوييجر 1" تعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ أشهر.



وكتبت الوكالة على منصة إكس: "تجري مركبتنا الفضائية Voyager 1 عمليات علمية عادية لأول مرة منذ نوفمبر 2023."

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وقالت الوكالة إن جميع أدوات فوييجر الأربعة، التي تفحص موجات البلازما والمجالات المغناطيسية والجسيمات، كانت تعيد بيانات "قابلة للاستخدام".وتعثرت عمليات المسبار عندما ظهرت مشكلة فنية نهاية العام الماضي.وبدأت فوييجر 1 في إرسال معلومات مبهمة إلى الأرض، مما يشير على ما يبدو إلى نهاية مهمتها التاريخية.وطلب فريق المهمة من المركبة الفضائية إعادة البيانات الهندسية، والتي تتضمن معلومات حول صحتها وحالتها، وقاموا بإصلاح المشكلة جزئيًا في أبريل.عادت اثنتان من الأدوات العلمية للمسبار إلى أوضاع التشغيل الطبيعية، لكن الاثنتين الأخريين كانتا بحاجة إلى عمل إضافي.في الشهر الماضي فقط، نفذ المهندسون الخطوة الثانية من عملية الإصلاح وأرسلوا أمرًا إلى المركبة الفضائية للبدء في إعادة البيانات العلمية.وعلى الرغم من الإنجاز، لا يزال هناك حاجة إلى عمل بسيط. ويخطط المهندسون للقيام بسلسلة من المهام في المستقبل القريب .يتضمن ذلك إعادة مزامنة برنامج ضبط الوقت في أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المركبة الفضائية حتى يتمكنوا من تنفيذ الأوامر في الوقت الصحيح.سيقوم الفريق أيضًا بإصلاح جهاز التسجيل الرقمي، الذي يجمع البيانات لأداة موجات البلازما التي ترسل المعلومات إلى الأرض مرتين سنويًا.انطلقت فويجير 1 في 5 سبتمبر 1977 من كيب كانافيرال في فلوريدا، وهو موقع الإطلاق لشركة سبيس إكس.