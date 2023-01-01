مسابقة اكتشف التاريخ 2024: اختبار معلوماتك التاريخية.

- يجب على الطلاب إنجاز مشروعاتهم تحت إشراف معلم مادة الدراسات الاجتماعية الصفوف مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي -الإعدادي ومعلم مادة التاريخ لصفوف المرحلة الثانوية ويكون آخر موعد لتقديم المشروعات 1 -10-2024.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا هامًا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات - التوجيه العام لمادة الدراسات الاجتماعية، بشأن انطلاق مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023-2024.
المستند
شروط التقديم لمسابقة اكتشف التاريخ 2024
وقالت الوزارة، في خطابها، إنه استكمالا لجهود الوزارة في ما يتفق مع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي والتي تهدف إلى تحسين مخرجات التعلم وتقديم تعليم جيد يتفق مع النظم العالمية، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على عقد مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثالث على التوالي على مستوي الجمهورية، وفقا للشروط والمعايير الاتية:
- وتنطلق المسابقة من شهر مارس حتى 20 سبتمبر 2024 لجميع الطلاب من 10 سنوات وحتى 17 سنة.
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