مسئولون إيرانيون: وقف إطلاق النار في غزة سيمنع ردنا على إسرائيل



إسماعيل هنية إسماعيل هنية

ربط ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار الرد المتوقع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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وقال المسؤولون، بحسب رويترز، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى منع أو تأخير رد طهران.ومن المتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة يوم الخميس بمشاركة إسرائيل والوسطاء في القاهرة أو الدوحة – والتي أعلنت حماس أنها لن تحضرها.وأضاف المسؤولون أن طهران تدرس إرسال ممثل إلى المحادثات لأول مرة منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لهم، إذا أرسلت إيران ممثلًا إلى محادثات المفاوضات، فلن يشارك في الاجتماعات بشكل مباشر، لكنه سيشارك في مناقشات خلف الكواليس "للحفاظ على خط اتصال دبلوماسي" مع الولايات المتحدة بينما المفاوضات جارية.وقال أحد كبار المسؤولين إنه إذا فشلت المفاوضات، أو إذا "أطالت" إسرائيل المفاوضات، فإن إيران، إلى جانب الجماعات الموالية لها، ستشن هجومًا مباشرًا ضدها، لكن المسؤولين لم يحددوا المدة التي سيستمرون فيها "السماح" بمواصلة المفاوضات أمام طهران.في غضون ذلك، قال مسؤولان كبيران مقربان من حزب الله في لبنان إن طهران ستعطي فرصة للمفاوضات، لكنها "لن تتخلى عن نواياها للانتقام من إسرائيل". وفقًا لأحدهما، فإن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يعطي إيران ذريعة "لرد رمزي أصغر".ووفقًا لمسؤولين إيرانيين، فإن طهران ستدعم حزب الله إذا قرر الرد بشكل منفصل على اغتيال القيادي البارز في المنظمة، فؤاد شكر، في بيروت – وكذلك حلفاءها الآخرين في الشرق الأوسط إذا قرروا القيام بذلك. ولم يحددوا كيف سيتم التعبير عن هذا الدعم.وقال نفس المسؤولين الكبار إن إيران انخرطت في الأيام الأخيرة في حوار مكثف مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب بشأن الرد المتوقع. وأكد ثلاثة مسؤولين حكوميين في الشرق الأوسط أنهم أجروا محادثات مع طهران لتجنب التصعيد قبل محادثات الخميس.