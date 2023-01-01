مركز المناخ يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بسبب منخفض سطحى مؤقت سيؤدى إلى ارتفاع الحرارة بداية من اليوم الأحد ليصل إلى قيم قياسية الأربعاء تتجاوز 36-38°م على جميع المناطق وتستمر الخميس بالصعيد.
وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح الجنوبية الساخنة فى صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 35-45 كم / ساعة.
أضاف فهيم أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر فى فصل "برت" يعنى "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضى مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.
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