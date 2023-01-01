مركبة فضائية تلتقط صورا للقمر والأرض في طريقهما نحو المشترى



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

التقطت مهمة مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مشاهد مذهلة للحفر على القمر والسحب في الغلاف الجوي للأرض، خلال رحلتها نحو المشتري، وفقا ل "روسيا اليوم ".

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وحصلت المركبة على هذه المشاهد بينما كانت تحلق بالقرب من كوكبنا لاستخدام الجاذبية الأرضية وإعادة توجيه نفسها نحو المحطة التالية في رحلتها التي تستغرق ثماني سنوات إلى نظام المشتري.وأطلقت مركبة JUICE نحو الكوكب الغازي العملاق في أبريل 2023، ومع ذلك، فإن مسار المركبة الفضائية إلى المشتري ملتو، حيث يتضمن زيارات أولا إلى الأرض والزهرة.وتهدف هذه الزيارات إلى الاستعانة بالجاذبية لإنشاء JUICE سرعة كافية لدفع نفسها من النظام الشمسي الداخلي بأقل قدر من الوقود نحو الالتقاء بالمشتري في يوليو 2031.وتمت أولى زيارات JUICE فوق الأرض في 20 أغسطس، فيما كان لدى المركبة لقاء وثيق مع القمر في اليوم السابق (19 أغسطس).وأصدر علماء وكالة الفضاء الأوروبية المقاطع المصورة الأولى لهذه الزيارات للأرض والقمر والتي التقطتها المركبة بواسطة كاميرا العلوم الخاصة بها، والتي تسمى JANUS.وبمجرد وصول مركبة JUICE إلى نظام المشتري، سوف تدقق في كوكب المشتري وأقماره. وبالتالي فإن التحليق بالقرب من الأرض وقمرها كان بمثابة اختبار مهم لقدرات كاميرا JANUS.ووفرت كاميرا JANUS صورا عالية الدقة أثناء تحليق JUICE حول الأرض والقمر، وهو ما يعد بصور ذات دقة مماثلة لكوكب الزهرة، وكذلك كوكب المشتري وأقماره الجليدية بمجرد دخوله نظام المشتري في عام 2031.وسيدفع لقاء JUICE بكوكب الزهرة في أغسطس 2025، المركبة للالتقاء بالأرض مرتين أخريين، في سبتمبر 2026 ويناير 2029، وعند هذه النقطة ستتلقى JUICE الدفعة الأخيرة نحو كوكب المشتري