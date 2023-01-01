مرض خطير يهدد الرجال: اكتشف أعراضه المبكرة لإنقاذ حياتك

يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
ويعتبر سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا. والتي تنمو ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة.
ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحتاجه، فهناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.
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