مرضى السكر: متى وأين يجب قياس السكر؟

يعتمد الأمر على نوع مرض السكري والتعقيدات المرتبطة بالحالة. إذا كانت حالتك بسيطة من مرض السكري يمكن السيطرة عليها باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، فقد لا تحتاج إلى جهاز قياس نسبة السكر في الدم في المنزل لمراقبة مستوى سكر الدم باستمرار. ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في ذلك ويمكنك تحمل تكلفته، فلا ضرر من الاحتفاظ بجهاز قياس نسبة السكر في الدم في المنزل. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مرض السكري المعقد مثل سكر الحمل أو مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، فمن المستحسن الاحتفاظ بجهاز قياس نسبة السكر في الدم في المنزل". وفقا لما نشره موقع thehealthsite.لا يوجد اختبار فوري (اختبار سريع) دقيق مثل المختبر. ومع ذلك، يساعدك جهاز قياس السكر في مراقبة مستوى سكر الدم بشكل متكرر. لذا فهو لا يساعدك فقط على معرفة ذلك، بل يعطي أيضًا فكرة لطبيبك عن مدى جودة التحكم في مستويات سكر الدم لديك. وبالتالي، إذا كنت تراقب مستويات الجلوكوز في أوقات متعددة في اليوم، فإن هذا يعطي فهمًا أفضل للتقلبات على مدار اليوم وفي أوقات مختلفة من اليوم.
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