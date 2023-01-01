مرضى السكري: إليكم الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحتكم!



مرض السكرى مرض السكرى

أظهرت الأبحاث أن الفيتامينات يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتساعدك في السيطرة على هذه الحالة الصحية، التي يمكن ان تؤدى مضاعفاتها لامراض خطيرة قد تتسبب في الوفاة وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



فيتامين C

وفقا لبعض الدراسات، فإن تناول فيتامين C يمكن أن يقلل من حدوث اعتلال الشبكية السكري بنسبة 50 % تقريبا. كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي ويوفر الحماية من الحالات الالتهابية.



كما أن تناول هذا الفيتامين بانتظام يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. ووجد باحثون من جامعة أوكلاهوما أنه إذا تم استخدام الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم مع فيتامين C، فإنه يوقف تلف الأوعية الدموية وهذا أمر شائع جدا في المرضى الذين يعانون من مرض السكري. يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية إلى الإصابة بأمراض القلب، وتقليل الدورة الدموية، مما يؤدي إلى بتر الأطراف وأمراض الكلى. كما يمكن أن يسبب اعتلال الشبكية السكري، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.

قد يعجبك أيضا...

المصادر الغذائية : الحمضيات، التوت، الكيويفيتامين Eهذا هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون. إنه يحمي الأغشية الخاصة بك عن طريق تثبيط بيروكسيد الدهون. والاستهلاك المعتدل لفيتامين E يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري. ووجد باحثون أن تناول هذا الفيتامين بانتظام بالجرعات الموصى بها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 43 % تقريبًا. كما أنه يقلل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنحو 55 %.المصادر الغذائية : المكسرات والبذور، جنين القمحفيتامين ب1عادة ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من نقص فيتامين ب1. يمكن أن يكون هذا نتيجة التبول المتكرر، وهي حالة غالبا ما تأتي مع مرض السكري. يقول الأطباء أن أي نقص في هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ارتفاع السكر في الدم بسبب تلف الأنسجة. ويمكن أن يساعد تناول فيتامين ب 1 بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي. ويمكنه أيضًا منع المراحل المبكرة من اعتلال الكلية، وهي حالة تصيب الكلى غالبًا ما يعاني منها مرضى السكري.المصادر الغذائية: الخميرة ومنتجاتها، المكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة.فيتامين ب3وهو فيتامين موجود بشكل طبيعي يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية عن طريق تثبيط تخليقها، بينما يرفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري. يمكن لفيتامين ب 3 أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من الكبد الدهني ويمنع تلف الأعصاب الطرفية أيضًا.المصادر الغذائية: اللحوم، الأسماك، دقيق القمح، دقيق الذرة، خلاصة الخميرة، القهوةفيتامين ب 12الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص هذا الفيتامين هي فقر الدم والاعتلال العصبي والتدهور المعرفي. يمكن للكبد تخزين هذا الفيتامين لمدة تصل إلى 3 سنوات. وهذا أيضًا هو الفيتامين الوحيد القابل للذوبان في الماء. حتى كبار السن وأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة يمكنهم تخزينه لمدة تصل إلى عام واحد.المصادر الغذائية: اللحوم، الأسماك، الألبان، البيضفيتامين دهذا فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويمكنك تناوله عن طريق تعريض نفسك لأشعة الشمس فوق البنفسجية. يؤثر نقص هذا الفيتامين على استقلاب الجلوكوز. فهو يؤثر على وظائف خلايا بيتا لديك ويزيد من مقاومة الأنسولين وعدم تحمل الجلوكوز. كل من هذه الحالات يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم.المصادر الغذائية: الأسماك الزيتية، البيض.فيتامين أوكان الخبراء يعتقدون في وقت سابق أن هذا الفيتامين ليس له أي تأثير على مرض السكري. ولكن الآن، تقول دراسة جديدة إنه يمكن تحسين وظيفة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين.ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن النجار، استشارى الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر بكلية طب جامعة الأزهر، على أهمية ان يلتزم المريض بمعايير صحية تتعلق بتنظيم وجباته ونشاطه البدنى ومتابعته المستمرة لحالته الصحية والمحافظة على مستويات السكر في الدم بمعدلات طبيعية وتعتمد الخريطة العلاجية على 3 محاور رئيسية تعرف بالهرم الغذائي، في أولها النظام الغذائي الذى يجب ان يعتمد على الكثير من الألياف الموجودة بالخضراوات والفواكه بأى كمية بالإضافة الى الإلتزام بتقليل النشويات والسكر والدهون ، و الاكثار من البقوليات إلا في حالات ظهور اعراض خاصة بالقولون أو الكلى، ويجب ان تتضمن الوجبات الأسماك واللحوم ، ونسبة جيدة من الفيتامينات، مثل فيتامينات ب، وفيتامين د، والمعادن، كالسيلينيوم والفسفور والزنك.