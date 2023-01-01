مرسيدس C180 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

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مرسيدس C180

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك لان الإصدارات تساعد المواطنين في الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بسبب ما يتواجد بها من مميزات ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من الطرازات خصوصا بعد تراجع الأسعار نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك اثر علي جميع أسعار السيارات سواء كانت جديدة او مستعملة .

- مواصفات مرسيدس C180 موديل 1993 الخارجية :

تظهر سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي ، مصابيح أمامية ، ومصابيح خلفية ، وبها 4 جنوط للكاوتش، وتمتلك 4 مقابض للأبواب باللون الأسود ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة امامية عريضة ، وتم تثبيت شعار مرسيدس علي مقدمة السيارة ، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارات ، وتمتلك مساحات زجاج امامية، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس أيضا علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك مرسيدس C180 موديل 1993 :

تحصل سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 291 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مرسيدس C180 موديل 1993 الداخلية :

زودت سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 من الداخل بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد ، وكونسول وسطي للتخزين، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل ، وبها زجاج كهربائي، وبها أماكن للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها تكييف ، ومخارج تكييف أمامية، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب ، وبها مساحة إضافية للتخزين امام ناقل الحركة ، وبها عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وعجلة قيادة قياسية ، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة للتحكم في عمل المساحات ، ويوجد بكرة بجانب العدادات للتحكم في عمل الإضاءة ، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان ، وتمتلك درج أمامي للتخزين .

- سعر مرسيدس C180 موديل 1993 في سوق السيارات المستعمل :
تباع سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

المصدر: صدى البلد

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