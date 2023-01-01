مرسيدس AMG Performance سرعة خيالية..بقوة 816 حصانا ..



مرسيدس AMG Performance مرسيدس AMG Performance

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية "مرسيدس"، عددًا كبيرًا من اصداراتها في الأسواق المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والـ SUV، بالاضافة إلى الفئة الرياضية الخارقة.

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وتعتبر السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance واحدة من ابرز الاصدارات التي كشفت عنها النجمة الألمانية، والتي تمتعت بقدرات عالية الأداء وذلك من ناحية التسارع جعلتها الأسرع في تاريخ مرسيدس، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التجهيزات الفنية والتقنية القوية.وتأتي السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance بتصميم ثنائي الأبواب، مع منظومة عادم مزدوجة تتكون من 4 مخارج، بالاضافة إلى جنوط رياضية كبيرة الحجم، ومقدمة تتسم باشلراسة ذات مظهر عدواني، حيث تضم مصابيح حادة تعمل بتقنية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.القدرات الفنية لسيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance الخارقةتعتمد سيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance على محرك هجين من بنزين واخر كهربائي، مع قوة إجمالية قدرها 600 كيلووات أي ما يعادل 816 حصان، و1460 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 6.1 كيلووات/ساعة.تسارع مرسيدس AMG GT 63 S E Performanceتصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance إلى 320 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية فقط.سعر مرسيدس AMG GT 63 S E Performanceيذكر أن سعر سيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance الرياضية يبدأ من 217 ألف يورو.