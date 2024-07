مرحبًا بكم في عصر الارتباك بين SAMSUNG و ‏Apple و Google

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كان لا بد أن يحدث، في مرحلة ما، بغض النظر عن مدى التكامل الرأسي لشركة Apple من الأجهزة إلى البرامج، وبغض النظر عن مدى التزام Samsung بتقديم الميزات بشكل متساوٍ لمعظم مجموعتها الرئيسية، كان من المحتم أن تصطدم الشركتان بجدار اصطدمت به Google مرارًا وتكرارًا على مدار العام الماضي، عقد أو نحو ذلك: لا يمكنك الاستمرار في طرح كل الميزات للجميع حول العالم على الفور وإلى الأبد.

هذه الحقيقة المحزنة تشق طريقها ببطء عبر أنظمة Apple وSamsung البيئية الآن. قبل عام، إذا شاهدت إعلانًا أو مؤتمرًا صحفيًا لشركة Samsung أو Apple وكان لدي هاتف رائد حديث (أو ساعة، أو سماعة أذن، أو جهاز لوحي، وما إلى ذلك...)، فإن الاحتمالات كانت أن هذه الميزة الجديدة الساخنة إما كانت متاحة لي بالفعل أو قادمة قريباً. كانت فرصة تفويت شيء مبتكر ورائع ضئيلة للغاية.ليس بعد الآن، رغم ذلك. لا. الآن، تحصل بعض هواتف Galaxy فقط على بعض ميزات Galaxy AI ببعض اللغات. ستحصل بعض أجهزة iPhone على ميزة Apple Intelligence، لكن البعض الآخر لن يحصل عليها. وما إلى ذلك وهلم جرا. إن استراتيجية "كل شيء من أجل الجميع" (أو تقريباً) التي كانت واضحة ذات يوم، لم تعد صحيحة. ونحن، مستخدمي Google وPixel، توقعنا هذا منذ سنوات لأن هذا كان واقعنا لأكثر من عقد من الزمن.لقد لاحظت أول علامة رئيسية لهذا التحول عندما أظهرت بعض ميزات Galaxy AI من سامسونج، مثل الترجمة المباشرة، دعمًا لـ 13 لغة فقط، لذلك لا يمكن للجميع الحصول على نفس الفائدة منها. كان كل مشتري يدفع على قدم المساواة أعلى سعر مقابل هاتف Galaxy S24، ولكن لم يحصل الجميع على نفس القيمة منه. إذا كنت تعيش في بلدان الشمال الأوروبي، وإفريقيا، والشرق الأوسط، والعديد من المناطق الأخرى التي لا تدعم فيها لغتك الأم، فلن تتمكن من استخدام هذه الترجمة الجديدة الرائعة أثناء المكالمات الهاتفية.الأمر نفسه ينطبق على مساعدة الكتابة (أو مساعدة الدردشة) في لوحة مفاتيح سامسونج، والتي تساعدك على إعادة كتابة الرسائل بنغمات مختلفة وترجمة اللغات الأجنبية. واقتصر الأمر على بعض اللغات أيضًا.تعمل الآن Galaxy AI وApple Intelligence على تقسيم مستخدمي Samsung وApple إلى من يملكون ومن لا يملكون.بعد ذلك، كان هناك تحديث One UI 6.1 لجهاز Galaxy S21، والذي جلب معه بعض ميزات Galaxy AI الجديدة الأنيقة في S24، ولكن ليس كلها. لأول مرة منذ فترة، حصلت هواتف سامسونج الأقدم مثل هاتفي Galaxy S21 Plus على نهاية العصا بميزات مهمة، مما أدى إلى تشويه سجل الشركة الأخير للتحديث والتوفر الذي لا تشوبه شائبة تقريبًا.على الجانب الآخر من فجوة النظام البيئي، بدأت شركة Apple في إظهار علامات التصدع في استراتيجية التحديث والدعم الصارمة للغاية عندما استقرت الألعاب النارية لذكاء Apple الخاص بها على حقيقة مريرة: إنها تأتي فقط إلى أحدث وأفضل أجهزة iPhone – iPhone 15 Pro وPro Max – وأجهزة Mac وiPad الحديثة جدًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاقه باللغة الإنجليزية فقط، لذا سيتعين على جميع اللغات الأخرى الانتظار.لقد رأيت هذه القصة نفسها مرارًا وتكرارًا مع إعلانات Google وPixel. تبدو الميزة الأنيقة رائعة جدًا حتى أدركت أنها متاحة فقط في الولايات المتحدة، أو تعمل باللغة الإنجليزية فقط، أو يتم طرحها فقط على بعض هواتف Pixel الحديثة.في بعض الأحيان، يتم منعي من الوصول إلى موقع حساب Google الخاص بي، والبعض الآخر من خلال عنوان IP الخاص بي. في بعض الأحيان، أحتاج إلى الحصول على ملف APK لإصدار تطبيق جديد لفتحه؛ وفي أحيان أخرى، يكون ذلك بمثابة مفتاح من جانب الخادم تقوم Google بقلبه عندما يحلو لها ذلك. في بعض الأحيان، أحتاج إلى تحديث إصدار Android محدد، أو تصحيح شهري، أو إصدار خدمات Play، أو تحديث نظام Google Play. في بعض الأحيان، تتوقف الميزة التي تعمل بشكل طبيعي بالنسبة لي عندما تكتشف أنني أقوم بالتجوال، حتى لو كنت أتجوال في بلد يتم دعمه فيه عادةً. (بالنظر إليك، جهاز Pixel للكشف عن حوادث السيارات!) إنه لأمر جنوني تمامًا عدد التروس الموجودة في عجلات Android + Google + Pixel!تحتاج العديد من التروس إلى المحاذاة بشكل مثالي بالنسبة لي للحصول على ميزة جديدة رائعة على هاتف Pixel الخاص بي.إنه أمر مزعج أيضًا عندما يتم طرح قدرة جديدة مذهلة في الولايات المتحدة العظيمة، ولكن ليس في دول العالم الأول مثل فرنسا، الجيدة/السيئة بشكل مماثل (يعتمد على كيفية رؤيتك للأمر). يكون الأمر أكثر إحباطًا عندما تأتي ميزة جديدة إلى هاتف Pixel 8 Pro الجديد اللامع ولكن ليس هاتف زوجي 7 Pro الأقدم قليلاً.لكنني استطرد. جوهر الأمر هو أنني على دراية بهذه القصة. باعتباري كاتبًا تقنيًا، كتبت عن هذا الأمر لأكثر من عقد من الزمن، وقد اشتكيت منه لمدة مماثلة. يمكنني بالفعل أن أخبرك بالسيناريو الكامل: في التنوبأولاً، يبدأ الأمر ببعض الميزات البسيطة وغير الضارة هنا وهناك، وفجأة، يصبح من المستحيل على أي مستخدم عادي فهم ما سيحصل عليه عند شراء هاتف. هل الميزة X ستعمل معهم؟ ماذا عن ي؟ وهل سيحصلون على نفس الدعم الذي يحصل عليه الهاتف التالي، أم سيتم التخلي عنهم بسبب "قيود الأجهزة" في غضون عام؟لقد كتبت Google هذا البرنامج النصي بالفعل. بدأت Samsung و Apple في متابعتها الآن.قريبا جدا، سوف تضطر سامسونج وآبل إلى الانضمام إلى المعركة. لقد حدث لي ذلك بالفعل: لا يتمتع هاتف Galaxy S21 Plus بنفس إمكانيات Galaxy AI التي يتمتع بها هاتف Galaxy S24 Ultra. وفي غضون عام أو عامين، قد تشاهد إعلانًا لشركة Samsung أو Apple وتتساءل: "هل سأحصل على هذا يومًا ما؟ هل ستعمل هنا؟ هل سيتم طرحه على هاتفي؟وفي غضون عام أو عامين، ستشاهد إعلانًا لشركة Samsung أو Apple وتتساءل: "هل سأحصل على هذا على هاتفي؟"والحقيقة المحزنة هي أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لن يجعل هذا الأمر أسهل. إن الاعتماد على أحدث الأجهزة لحساب وإنشاء إجابات الاستعلام يترك بالفعل أي هاتف عمره ثلاثة أو عامين أو حتى عام واحد خارج المعادلة - يعد دعم Gemini Nano في Pixel 8 مثالًا جيدًا. لذا، حتى لو وعدت العلامات التجارية بإجراء تحديثات لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات الآن، فمن المرجح أن هذه التحديثات ستتخطى العديد من الميزات الجديدة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.ستجبر المتطلبات التنظيمية أيضًا الشركات على إبقاء بعض الدول (مثل الاتحاد الأوروبي وقوانين الناتج المحلي الإجمالي) خلف منحنى الذكاء الاصطناعي إلى الأبد - لقد رأيت هذا بالفعل مع ميزات Gemini التي تأخرت كثيرًا في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الحاجة إلى اختبارات مكثفة إلى تقييد بعض الميزات باللغة الإنجليزية فقط عند الإطلاق. وما إلى ذلك وهلم جرا.نحن نقترب بسرعة من عصر مربك للغاية ومكلف للغاية في مجال الهواتف الذكية، خاصة لعشاق الهواتف الذكية. ستحتاج إلى أن تكون دائمًا على اطلاع بأحدث وأفضل الميزات حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الميزات الجديدة الرائعة. وبعد سنوات من عدم كون شركتي Samsung وApple جزءًا من المشكلة، فقد انضمتا أخيرًا إلى هذا الإحباط المشترك العبقري غريب الأطوار.