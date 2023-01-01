مراجعة مايك HyperX ProCast |المواصفات و السعر والأداء



HyperX ProCast HyperX ProCast

كلمة أولى

منذ دخولها سوق ميكروفونات الألعاب في 2019 مع QuadCast، قطعت HyperX شوطًا طويلًا في هذه الفئة، وبات في رصيدها اليوم مختلف الحلول لجميع صنّاع المحتوى على اختلاف مشاربهم، وجيوبهم أيضًا، بما في ذلك كلّ من QuadCast S الأحدث، وDuoCast وSoloCast أيضًا. مع مايك ProCast الجديد، توجّه الشّركة ناظرها رسميًّا صوب المستخدمين “الثّقال” والأعلى في سلّم الميزانيّات، ليكون أوّل منتجاتها بواجهة XLR، بغرض تقديم أفضل أداء ممكن لأولئك الّذين لن يبخلوا بأي شيء مقابل الحصول على أفضل الحلول وأعلاها جودة.



مع بلوغ شعبيّة الفيديوهات المباشر عنان السّماء، تعاظمت معها الحاجة إلى الميكروفونات المخصّصة، وحتّى مع وجود بعض السمّاعات المزوّدة بعتاد تسجيل مدمج لا بأس به، فإنّ أيّ صاحب محتوى قد يظهر دون عدّة التّسجيل الاحترافيّة ـ ولو شكليًّا ـ بجواره، هو غير جديد بالمتابعة أو الأخذ على محمل الجدّ في نظر شريحة واسعة من الجماهير.



من هنا برزت الحاجة إلى كلّ تلك المكوّنات الإضافيّة لإنجاح البثّ. أمّا عن سبب اعتماد توصيل XLR هذه المرّة، فهو الجودة المُثلى، الّتي يثمّنها ويعرف قيمتها المبدعون المحترفون أكثر من أيّ أحد آخر. تقدّم HyperX في مايك ProCast كلّ ما يؤهّله ليكون قطعة احترافيّة خالصة، حتّى ليبدو من صناعة أعرق شركات المعدّات الصّوتيّة المختصّة حول العالم، وبشكل يشبه كلّ تلك التّفاصيل الفخمة، يأتي السّعر، والّذي قد نواجه صعوبة بالغة في تبريره. إليك مراجعتنا الشّاملة.

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التّصميم والخصائصعلى الفور، يمكن لأيّ مطّلع على سوابق HyperX أن يميّز ـ بما لا لُبس فيه ـ أنّ مايك ProCast هو بالفعل من صناعتها. الشّبه جليّ جدًّا مع شقيقَيه كلّ من QuadCast وQuadCast S، حيث نميّز الهيكل الأسطوانيّ بسطحه الجانبيّة الأشبه بقرص شبكة خليّة النّحل والّذي يهيمن على القطاع الأعظم من القسم العلويّ. إلّا أنّه يفتقر لمعظم الإضافات البصريّة الّتي تميّز ميكروفونات الألعاب عمومًا، فلا إضاءة من أيّ نوع يُذكر (الأمر المتعذّر من خلال XLR أساسًا)، ولا تنويع في الألوان، بل أسود غالب تبرز فيه الأربطة الحمراء المطّاطيّة لماصّ الصّدمات والاهتزازات. بتعبير أصدق، يبدو مملًّا بحقّ!بين يدَيك، يبدو ProCast صلدًا متينًا، والفضل في ذلك يرجع لهيكله المعدنيّ بالكامل، لكنّك لن تشعر أنّه قد يتحمّل سقوطًا عن المكتب أو ارتطامًا قويًّا، فلا تخاطر. بوزن نحو 0. 83 باوند (376 غرام)، ستتفاجأ بخفّته صراحةً، وحتّى مع ذاك القفص المعدنيّ الصلب الّذي يحوطه، فإنّ الكبسولة الدّاخليّة تطفو على جذع ضيّق يمكن بسهولة أن يتضرّر جرّاء أي ارتطام جدّي. من الواضح أنّ HyperX صمّمت المايك ليستقرّ مكانه فقط على الحامل المخصّص له ويبقى هنالك، والّذي يُباع منفصلًا بالمناسبة.كفاية في الحديث عن الوزن والهيكل، على اعتبار أنّك لن تمارس فيه الرّياضة وتحرّكه كلّ دقيقة لموضع، ما يهمّ حقًّا هو الجوهر تحت كلّ ذاك المعدن. يعتمد ProCast على ميكروفون مكثّف واسع الغشاء، والغشاء هنا هو ذاك القرص الدّائريّ الحسّاس لتردّدات الصّوت والمثبّت في الدّاخل، وهو المكوّن الّذي يلتقط الصّوت فعليّا. يمكننا القول إنّ كبر الغشاء يتناسب طردًا مع جودة الصّوت المُلتَقَط ونقاوة الخرج، وهو ما يمكن أن نلاحظه عند المقارنة مثلًا ما بين ProCast وBlue Yeti الّذي يضمّ غشاءً أقلّ مساحة. لكن كلّما اتّسعت رقعة الغشاء ذاك، ازدادت كلفة تصنيعه، وهو ما يُفسّر كذلك أنّ أرقى ميكروفونات التّسجيل تحوي الأغشية الأوسع، وتكون الأعلى سعرًا بالتأكيد.بالحديث عن الخصائص التّقنيّة، بمقدور HyperX ProCast التقاط كلّ تردّدات الصّوت المسموعة لأذن البشر، بنطاق استجابة تردّدية ما بين 20Hz إلى 20KHz، وهو مايك هادئ إلى حدّ ما بنسبة إشارة إلى الضّجيج عند 75dB مع نطاق ديناميكيّ واسع عند 123dB. مستوى صّوت الدّخل الأقصى عند 140dB، وبالتّوصيف، فذلك صاخب بما فيه الكفاية ليتطلّب منك ارتداء سدادات أذن تجنّبًا لفقدان السّمع. حساسية ProCast عند 30dbV/Pa تعني أنّه سيلتقط كلّ ما له حسّ وضجيج في الغرفة.نمط القطبيّة الّذي اعتمدته HyperX هنا هو القلبيّ (Cardoid) والمعدّد للالتقاط من الجانب، ما يعني أنّ عليك التحدّث وأنت تقابل وجه المايك الجانبيّ، وليس قمّة الهيكل الاسطوانيّ كما في معظم ميكروفونات البودكاست التّقليديّة. نمط القطبيّة هذا يعطي الأولويّة أيضًا للأصوات القادمة من الجانب الأماميّ للمايك؛ أي أنّ تردّدات الأصوات الواردة من الخلف والجوانب الأخرى ستكون أخفض شدّة وأخفّ صوتًا. من الواضح أنّه ليس المايك الأنسب لتسجيل المقابلات الصّوتيّة المباشرة أو جلسات الحوار بمتكلّمين عدّة، لكنّه اختيار ممتاز لمن يقدّم محتواه بمفرده، سواء البودكاست أو فيديوهات الألعاب المباشرة على Twitch أو YouTube.من أبرز المزايا الّتي يقدّمها ProCast هي التقاطه الطّبيعيّ الكامل للأصوات بحيث تبدو أشبه بأصوات الواقع الحقيقيّ، إذ صمّمت HyperX المايك بمستوى عالٍ جدًّا من الحساسية بحيث يلتقط كلّ الضّجيج المحيط. صوت نقرات لوحة المفاتيح ومراوح التّكييف وحتّى دردشة زملائك بجانبك ستكون كلّها ماثلة في التّسجيل وستجد طريقها لأسماع متابعيك في البثّ، لكنّها لن تكون بمستوى صوتك وأنت تتكلّم مقابل وجه المايك طبعًا. حول تأثير الصّدى، لن تواجه أيّ مشاكل معظم الوقت فيما يتعلّق بكيفيّة ارتداد الصّوت في الغرفة، لكن، في حال كنت في حيّز واسع مع أسطح واسعة عاكسة للصّوت أو أنّ طبيعة مكتبك تفرض ارتدادًا متكرّرًا للصّوت، فأنت مضطرّ لإجراء بعض التّعديلات والتّحسينات.في محاولة منها لتبرير جزء من التّكلفة المرتفعة، عزّزت الشّركة المصنّعة مايك ProCast بماصّ الصّدمات وفلتر البوب، مرفقَين في علبة المايك. وجود ماصّ الصّدمات ذي الأربطة المطّاطيّة هذا يحسّن كثيرًا من تجربة الاستخدام، حيث يعزل المايك تمامًا عن أيّ اهتزازات وخضخضات في بيئة التّسجيل، وهو مثبّت على الهيكل المعدنيّ بطقم من البراغي. أمّا فلتر البوب، فهو عبارة عن شريحة من المعدن الشبكيّ، وبعكس ما يوحي مظهرها، فهي قادرة على تحييد أيّ انفجار مفاجئ في مصدر الصّوت.لا يأتي مايك ProCast مع أيّ نوع من الحوامل أو قواعد التّثبيت كما هو الحال مع باقي عائلة ميكروفونات HyperX، ما يعني أنّك مضطرّ حكمًا لشراء حامل منفصل، إن لم تكن تملك واحدًا بالفعل. في هذا الخصوص، زوّدت الشّركة ماصّ الصّدمات للمايك بفتحة تثبيت 5/8 إنش، لكنّها لم تُرفق محوّل 5/8 إلى 3/8 إنش، أي أنّ المايك قد لا يكون جاهزًا للتّعليق بأيّ حامل عشوائيّ، لكنّ مثل هذه المُلحقات غالبًا ما تكون سهلة الاقتناء وتتواجد مع كثير من القواعد والحوامل، ولا بأس بالتأكّد من ذلك قبل الشّراء على كلّ حال.عناصر التّحكّميفتقر ProCast لأيّ نظام تحكّم شامل أو معزّز، حيث إنّ اعتماد توصيل XLR يقطع الطّريق على أي وسيلة اتّصال رقميّ مع تطبيق داعم على أيّ جهاز مُضيف.في الجهة الخلفيّة من المايك، وضعت HyperX زوجًا من المفاتيح، مهمّتهما التحكّم بمستويات الصّوت والحساسية للمايك. المفتاح الأوّل هو عبارة عن مبدّل بهامش -10dB لشدّة الصّوت؛ وعند تفعيله (تحريك المبدّل صوب نقطة -10dB)، سيُصار إلى تخفيض شدّة الصّوت الملتقط بمقدار 10dB بحيث يمكن لك تسجيل أو التقاط مصدر صوت قويّ دون أن يؤثّر على أريحيّة البثّ والمحتوى. أمّا المفتاح الثّاني فهو عبارة عن حاجز عند تردّد 80Hz للأصوات دون مستوى تردّدات الجهير (Bass) الأعلى، وبتشغيله، تُقتَطع كلّ الأصوات ذات التردّدات ما دون 80Hz. تبرز فائدة هذا الزرّ في حالات خاصّة، كأن يكون صوت المستخدم بطبيعته ذا نبرة عميقة جهوريّة، فيغدو من المستحسن فلترة أي خرج غير مرغوب أو مبالغ فيه من تردّدات الصّوت الأدنى، كما وأنّ قد يفيدك في حجب بعض أصوات الهمهمة في الخلفيّة، مثل أصوات أنظمة التّكييف، لكن بفاعليّة محدودة كما أثبتت التّجربة.الأداء وجودة الصّوتوصلنا للأهمّ، الأداء. إنّ صوت ProCast هو ما يميّزه فوق كلّ شيء آخر. دائمًا ما عودّتنا HyperX في كلّ ميكروفوناتها السّابقة على جودة التّسجيل الرّائعة والّتي كفلت لها النّجاح المستمرّ ومجابهة أقوى وأعرق الأسماء في السّوق، والحال يسنحب على ProCast أيضًا. مهما كانت المهمّة الّتي تريد توظيفه فيها؛ التّسجيلات التّفصيليّة المعزولة عبر برنامج Audacity، أو الألعاب رفقة الأصدقاء، أو المكالمات الصّوتيّة في مختلف المنصّات، أو الاجتماعات المباشرة، أو حتّى التّسجيلات الموسيقيّة الاحترافيّة. سيقدّم لك ProCast الجودة الّتي تتوقّعها وأفضل.خلال التّجربة، قدّم المايك أداء مرضيًا ومقنعًا للغاية، مع أريحيّة كبيرة في الاستخدام، بحيث يمكنك أن تستقرّ على بعد جيّد عن ProCast مع الحفاظ على صوتك واضحًا ومسموعًا، على عكس بعض الميكروفونات الأخرى الّتي يتوجّب عليك تقريب فمك إلى مركز المايك كثيرًا لتحصل على أفضل صوت. فعاليّة مفتاحَي التّحكّم كانت متفاوتة إلى حدّ ما؛ إذ أعطى تفعيل فلتر التّردّدات ما دون 80Hz بعض الفرق في حالات محدّدة، في حين كان استخدام مبدّل -10dB غير ذي جدوى معظم الوقت.تعامل المايك جيّد جدًّا مع تأثيرات الضّجيج، أو التّشويش بالأحرى، ما يساعد في الحصول على تسجيلات عالية الجودة ومفعمة بالتّفاصيل بحيث تبدو أقرب للصّوت الطّبيعيّ الواقعيّ. أمّا عن ملاءمته عمومًا، فهو حلّ غير عمليّ إن كانت الأجواء في حيّز التّسجيل غير هادئة أساسًا، إذ إنّ أصوات النّقرات والكلام وكلّ شيء ستجد طريقها حتمًا إلى تسجيلاتك، الأمر الّذي لا يمكن تجنّبه بحكم طبيعة ProCast. لذا، يمكن القول إنّ كلّ ما بيدك فعله هو الحرص على ضمان الهدوء وإيجاد أفضل موضع ممكن للمايك بحيث يتجنّب الأصوات غير المرغوبة وفقًا لنمط قطبيّته.الخلاصةفي رصيد ProCast كلّ ما يلزم لنيله الاستحسان الكبير فيما يتعلّق بجودة الصّوت. أبهرتنا HyperX مجدّدًا بمايك ممتاز. لكنّ المشكلة الكبرى هي السّعر الّذي تطلبه الشّركة لقاء تلك الجودة. في ظلّ المنافسة الكبيرة من الشّركات الأخرى وبوجود عدد لا بأس من الخيارات الّتي تقدّم مزيجًا أفضل من المواصفات والميزات والأسعار كذلك، من الصّعب حقًّا تبرير هذا السّعر المرتفع.نقطة أخرى لا بدّ من طرحها، وتتمثّل في شموليّة ProCast وإلى أيّ مدى يمكن أن يفيد أيّ مستخدم “متخصّص” في مجال استخدام ما؛ إذ يبدو المايك أشبه بحلّ للمستخدم المنزليّ الاعتياديّ لكن بمستوى عالٍ من الجودة. هل يناسب كلّ شيء؟ نعم. هل يناسب كلّ شيء بأفضل ما يكون؟ لا. إذا أردت استخدامه للتّسجيلات الاحترافيّة عالية الجودة، فأنت بحاجة لكثير من التّحضير لبيئة التّسجيل، في نواحي العزل ومقاومة تأثير الصّدى على سبيل المثال. إذا كنت تريد مايك ألعاب لأغراض البثّ، فتحضّر لتُتحف جمهورك بصوت كلّ نقرة وحركة تقوم بها. إن كنت تبحث عن ميكروفون ممتاز للمكالمات فقد بالغت كثيرًا في اختيارك.إذن، إنّ ميكروفون HyperX ProCast هو بلا شكّ منتَج فريد من نوعه. تجربة الصّانع الشّهير مع XLR للمرّة الأولى مقبولة لحدّ بعيد، لكن يعوزها بعض التّركيز لحسم مجموعة جوهريّة من التّفاصيل اللّازمة قطعًا لضمان التّفوّق على المنافسين، أهمّها بالطّبع، هو السّعر. إن كنت في حيرة من أمرك، عاود التّفكير، وقد تجد بدائل بسعر منطقيّ أكثر، وإن لم تتمكّن من ذلك، فإنّ ProCast سيخدمك بكلّ متطلّباتك تقريبًا مع تجربة مُرضية.