مراجعة لجهاز Vivobook S 15 من ASUS: أداء قوي مع معالج Snapdragon X Elite



Vivobook S 15 Vivobook S 15

يعد Vivobook S 15 أول حاسوب محمول من ASUS يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon X Elite الجديد، يعتبر Vivobook S 15 (أو S5507) جهازًا مميزًا بسعر يصل إلى 1300 دولار، بهذا السعر، ستحصل على معالج Snapdragon Elite X في تكوينه الأساسي، وشاشة OLED مقاس 15.6 بوصة بتردد 120 هرتز، وذاكرة بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 70 واط في الساعة، يستهدف هذا الجهاز المستخدمين المنزليين والمكتبيين الذين يرغبون في إنجاز بعض الأعمال الإنتاجية الخفيفة واستهلاك الوسائط أثناء التنقل.

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التصميمتصميم جهاز S5507 ليس جديدًا ويشبه الطرازات السابقة من Vivobook S 15، الهيكل الخارجي مصنوع من الألمنيوم بلمسة نهائية غير لامعة مع شعار Vivobook بشكل طفيف على الغطاء، الجزء الخلفي يحتوي على صف من الفتحات مع قدم مطاطية طويلة مرتفعة، عند فتح الغطاء، ستلاحظ ظهور بصمات الأصابع على كاميرا الويب، بالإضافة إلى انزلاق غطاء الكاميرا، مما يعطل ميزة التعرف على الوجه، تم وضع هذه العناصر بشكل سيء، حيث توجد الكاميرا وآلية الغطاء في المكان الذي يتوقع منك وضع إبهامك فيه لفتح الغطاء، ستحتاج إلى تدريب نفسك على تجنب هذه العناصر، مما يجعل عملية بسيطة مثل فتح الغطاء أكثر تعقيدًا مما ينبغي.مراجعة شاملة لجهاز Vivobook S 15 من ASUS: أداء قوي مع معالج Snapdragon X Eliteبمجرد فتح الغطاء، ستجد الشاشة الكبيرة مقاس 15.6 بوصة، الشاشة قريبة جدًا من الحواف الجانبية، لكن الحواف العلوية والسفلية أكثر سمكًا، إذا استمريت في فتح الغطاء، ستدرك أنه يفتح بزاوية كاملة تصل إلى 180 درجة، مما يجعله مسطحًا مع القاعدة.يتميز جهاز Vivobook S 15 بكونه مضغوطًا نسبيًا بالرغم من حجم شاشته الكبير، والأهم من ذلك، أنه أيضًا خفيف الوزن، حيث يزن 1.42 كجم فقط (3.13 رطل)، مما يجعله سهل الحمل في حقيبة الظهر دون أن تشعر بزيادة الوزن.مراجعة شاملة لجهاز Vivobook S 15 من ASUS: أداء قوي مع معالج Snapdragon X Eliteالشاشةيحتوي جهاز Vivobook S 15 على شاشة OLED مقاس 15.6 بوصة بدقة 2880×1620 بكسل، تتميز بتردد تحديث 120 هرتز وزمن استجابة يقدر بـ 0.2 مللي ثانية، وسطوع يصل إلى 600 شمعة، وتغطية ألوان 100? DCI-P3، ودعم HDR.مراجعة شاملة لجهاز Vivobook S 15 من ASUS: أداء قوي مع معالج Snapdragon X Eliteقدمت ASUS عددًا من الخيارات للشاشة في تطبيق MyASUS، تحتوي ميزة OLED Care على وضع تحديث البكسل الذي يعمل عند بقاء الشاشة ثابتة لمدة 30 دقيقة لتقليل خطر احتراق الشاشة، يوجد أيضًا خيار لتعتيم الشاشة بدون وميض لتقليل السطوع دون التسبب في وميض الشاشة الذي يزعج بعض الأشخاص.جودة الصورة التي توفرها شاشة OLED رائعة، مع دقة ألوان استثنائية وتباين ممتاز وزوايا عرض واسعة، دقة الشاشة كافية وتوفر صورة حادة وعالية الوضوح، خاصة عند هذا الحجم، كما أن السطوع البالغ 600 شمعة مناسب للاستخدام الداخلي وأيضًا جيد في الخارج إلا إذا كنت تحت ضوء الشمس المباشر.تردد التحديث البالغ 120 هرتز يعتبر إضافة رائعة لصورة الشاشة المذهلة، يمنحك تصفحًا سلسًا للغاية، وهو ما يعززه زمن استجابة OLED الفوري تقريبًا، أداء HDR أيضًا مثير للإعجاب، ولكن مع عدم وجود دعم Dolby Vision، فإنك تقتصر على محتوى HDR10 الثابت فقط.ومع ذلك، هناك جانبين مثيرين للجدل فيما يتعلق بالشاشة، الأول هو نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9، التي تعتبر رائعة لاستهلاك الوسائط ولكنها ليست مثالية للإنتاجية أو حتى لتصفح الويب، الثاني هو اللوحة اللامعة التي تكون رائعة عند الاستخدام في غرفة مظلمة تمامًا، ولكن في أي مكان آخر ستعاني من الانعكاسات المستمرة.لوحة المفاتيح ولوحة اللمسيحتوي جهاز Vivobook S 15 على لوحة مفاتيح بتصميم chiclet المعتاد مع مسافة حركة مفاتيح 1.7 مم ولوحة مفاتيح رقمية على الجانب، تحتوي المفاتيح على إضاءة خلفية RGB ذات منطقة واحدة، والتي يمكن تخصيصها من خلال تطبيق MyASUS.لوحة المفاتيح مريحة مع حركة مفاتيح جيدة، المفاتيح واسعة قليلاً مع تباعد أقل من المعتاد، مما يتطلب بعض الوقت للتكيف معها، ومع ذلك، بمجرد التعود عليها، ستجد الكتابة سهلة وسلسة.مراجعة شاملة لجهاز Vivobook S 15 من ASUS: أداء قوي مع معالج Snapdragon X Eliteالأداءيعمل جهاز Vivobook S 15 بمعالج Snapdragon X Elite X1E 78 100، الذي يحتوي على 12 نواة CPU بسرعة تصل إلى 3.4 جيجاهرتز إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Adreno X1 بتردد 1250 ميجاهرتز، يعمل المعالج بشكل ممتاز في المهام الإنتاجية الخفيفة والاستخدام اليومي، لكنه يواجه بعض التحديات مع الألعاب والتطبيقات الثقيلة.Vivobook S 15 هو جهاز متميز بأداء قوي وتصميم أنيق، ولكنه يواجه بعض القيود عندما يتعلق الأمر بالألعاب والمهام الثقيلة، إذا كنت تبحث عن جهاز لأعمال الإنتاجية واستهلاك الوسائط، فقد يكون هذا الجهاز مناسبًا جدًا لك، خاصة إذا كنت تفضل خفة الوزن وسهولة الحمل.