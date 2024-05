مراجعة شاملة لهاتف Pixel 8a الجديد

Pixel 8a Pixel 8a

يأتي هاتف Pixel 8a الأحدث في سلسلة هواتف Pixel A من جوجل مع كاميرات تمتاز بمواصفات جيدة ويضم شاشة عالية السطوع ويعمل بمعالج Tensor G3، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي القوية نفسها المتوفرة في هواتف جوجل الرائدة، ويُباع بسعر متوسط يبدأ من 499 دولارًا.



يُعد هذا الهاتف من أبرز وأحدث هواتف أندرويد المتوسطة، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد جديد من الفئة المتوسطة ففكر في اختيار هاتف جوجل Pixel 8a. ولمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي سنوضح في المراجعة التالية جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:



التصميم والشاشة:

مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 8a الجديد

يأتي هاتف جوجل الجديد Pixel 8a بتصميم مطابق تقريبًا لتصميم هاتف Pixel 8. ومع ذلك، هناك بعض الفروق الدقيقة التي تصبح أكثر وضوحًا عندما تضع كلا الهاتفين بجانب بعضهما، والفرق الأكثر وضوحًا الحافات الأكبر قليلًا في Pixel 8.يضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والأخضر والأزرق.وفيما يتعلق بالشاشة يضم هاتف Pixel 8a شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتنتج ألوانًا واضحة وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وتتفوق بذلك على شاشة هاتف Pixel 7a التي تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.المعالج والأداء:يعمل هاتف جوجل Pixel 8a بمعالج Google Tensor G3 الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز. وبفضل هذا المعالج ستتمتع بأداء سريع وسلس عند أداء المهام المتعددة وعند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هذا المعالج بدعمه مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser و Best Take و(المحرر السحري) Magic Editor، وغير ذلك. ويمكنك تعرّف أهم مزايا الذكاء الاصطناعي التي يدعمها هذا الهاتف في مقال: “أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد“.وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.يدعم هاتف جوجل الجديد شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3.الكاميرا:مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 8a الجديديضم هاتف Pixel 8a كاميرا خلفية ثنائية العدسات تأتي بمواصفات مطابقة لمواصفات الكاميرا الخلفية في هاتف Pixel 7a الذي صدر العام الماضي؛ إذ تأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 13 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4k.وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن لهاتف Pixel 8a التقاط صور تمتاز بالدقة العالية وتضم ألوانًا مشرقة وتفاصيل واضحة في ضوء النهار أو في ظروف الإضاءة العالية، وأما في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، يُنتج هذا الهاتف صورًا أقل جودة قليلًا من الصور الملتقطة في النهار، ومع ذلك تكون واضحة وجودتها جيدة بفضل وضع التصوير الليلي.ولتعزيز جودة الصور الملتقطة باستخدام هاتف Pixel 8a وإجراء تعديلات فيها، يمكنك الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا الهاتف والمصممة خصوصًا لتحسين جودة الصور؛ إذ تتيح لك مزية Best Take التقاط صور جماعية متعددة، ثم إنشاء صورة مُعدلة يظهر فيها الجميع بنحو جيد، والهدف منها تحسين الصور الجماعية بسهولة بإجراء تعديلات طفيفة في تعابير الوجه.يمكنك أيضًا الاستفادة من مزية المحرر السحري (Magic Editor) التي تساعدك في التخلص من العناصر غير المرغوب فيها بطريقة احترافية.عمر البطارية والشحن:يحتوي هاتف Pixel 8a على بطارية تبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 20 ساعة. وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.السعر:يُباع هاتف جوجل Pixel 8a الجديد بسعر يبدأ من 499 دولارًا.